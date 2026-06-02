Татарстан завершил 2025 год с ростом собственных доходов на 1,2% свыше плана

Республика собрала в казну свыше 600 млрд рублей, обогнав регионы Поволжья и Урала

Татарстан завершил 2025 год с ростом собственных доходов, поднявшись на четвертое место в рейтинге субъектов России, впереди только Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В доходную часть республиканского бюджета поступило 605 млрд рублей — это всего в 2 раза меньше, чем собрали самые богатые мегаполисы страны. Крупнейшими источниками стали НДФЛ и налог на прибыль, которые в совокупности пополнили казну почти на 400 млрд рублей, сообщил сегодня министр финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании бюджетного комитета Госсовета РТ. Правда, в этом году власти ожидают ухудшения экономической ситуации, но секвестра инвестиционных проектов пока не готовят, сообщил журналистам председатель комитета Леонид Якунин по окончании заседания. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан сокращает отставание от богатейших регионов страны

Правительство Татарстана внесло на утверждение парламента законопроект «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2025 год». Главный финансовый документ, который находился под риском корректировки в условиях нестабильности мировых рынков, был предварительно рассмотрен сегодня на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

Основные параметры республиканского бюджета — 2025 по доходам и расходам были исполнены без существенных отклонений, отметил председатель комитета Леонид Якунин.

В доходную часть республиканского бюджета поступило 605,1 млрд рублей, или почти 101,2% от плана. Расходная часть исполнена в сумме 605,4 млрд рублей, или в 98,4%. Дефицит составил 251,4 млн рублей, что эквивалентно 0,1% от собственных доходов, и был профинансирован самостоятельно, сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.



Таким образом, в республиканскую казну поступило доходов на 10% больше, чем в 2024 году (тогда отчет был утвержден в сумме 594,3 млрд рублей). А если брать консолидированный бюджет — 2025, то в его доходную часть поступило 725 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов в размере 602 млрд рублей, сообщил глава Минфина РТ.

Татарстан по объему собственных доходов занял четвертое место среди субъектов России, сообщил он. Санкт-Петербург и Московская область собрали в прошлом году 1,37 трлн рублей и 1,43 трлн рублей соответственно, следовало из его презентации. Абсолютным лидером, как и прежде, остается Москва. В столичную казну поступило 5,4 трлн рублей.

Но республика сокращает отставание от богатейших регионов страны. «По доходам мы на четвертом месте в России. А ведь раньше было пятое-шестое место! Это говорит о том, что те предприятия и та экономическая политика, которую проводит руководство республики, позволили нам получить доходы в запланированном объеме», — заметил Леонид Якунин.

Растущий НДФЛ, 96 млрд рублей от Москвы и снижение налога на прибыль

Что же помогло разбогатеть? Во-первых, НДФЛ. В консолидированный бюджет поступило 223 млрд рублей, или около трети от общего объема доходов, сообщил министр финансов Татарстана. При этом в республиканский бюджет перечислено 180 млрд рублей. Прирост отчислений по НДФЛ произошел благодаря ощутимому росту заработной платы в 2025 году, пояснил позже Леонид Якунин.

Во-вторых, налог на прибыль. Но его поступило на 5 млрд рублей меньше, чем по НДФЛ. Точных цифр отчислений глава Минфина РТ не назвал, но речь может идти о сумме в пределах 200 млрд рублей. О причинах снижения прибыльности предприятий не говорили, но и без того понятно, что главным фактором явилась напряженная внешнеэкономическая ситуация для экспортеров. Согласно расчетам АКРА, с 2022 по 2025 год максимальную долю в 17% налоговых поступлений (усредненный показатель за указанный период) в бюджет республики обеспечивала добыча нефти и газа. Порядка 12% налоговых поступлений приходилось на оптовую и розничную торговлю, а на совокупность обрабатывающих отраслей — около 23% (в том числе около 5% — на производство химических веществ).

В-третьих, республика получила 112 млрд рублей безвозмездных поступлений. Из них 96 млрд рублей — из федерального бюджета.

— Это результат того, что плановые показатели были очень четко рассчитаны. Это не всегда так получается, — похвалил позже правительство Леонид Якунин в разговоре с журналистами.

На что потратили 602 млрд рублей

Кассовое исполнение расходной части республиканского бюджета 2025 года составило 602 млрд рублей, сообщил глава Минфина РТ. Наиболее капиталоемкие статьи:

На дорожное строительство — 93 млрд рублей.

На выплаты субсидий многодетным семьям, участникам войны, членам их семей и инвалидам — 73 млрд рублей.

Кроме того, участников СВО и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога. Перерасчет был произведен в декабре 2025 года. Из бюджета РТ «выпало» 750 млн рублей.

На поддержку сельского хозяйства — 19 млрд рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Правда, 9,8 млрд рублей, предназначенных на оказание господдержки, остались неизрасходованными. Расходная часть бюджета исполнена только на 98,4%. «Почему?» — спросил Леонид Якунин.

Глава Минфина Татарстана объяснил, что претенденты не воспользовались ресурсами. «Основными причинами являются заявительный характер предоставления мер государственной поддержки, экономия по результатам конкурсных процедур, перенос сроков исполнения контрактов», — сказал Марат Файзрахманов. Больше всего — почти 4 млрд рублей — оказалось невостребованным при капитальном строительстве, почти 3 млрд рублей — при закупке товаров, работ и услуг.

В июне этого года Минфин РФ может списать 23,7 млрд рублей госдолга Татарстана. Соответствующую заявку направил Минфин РТ. Эти деньги направлены на модернизацию ЖКХ. «На сегодняшний день заявка прошла проверку федерального казначейства, подтверждены все расходы», — сообщил Марат Файзрахманов. В настоящее время госдолг республики составляет 98 млрд рублей.

«При Шаймиеве оставалось даже 50% доходов»

— А какую часть налогов республика оставляет себе? — поинтересовался Леонид Якунин по окончании заседания.

— По итогам 2025 года в федеральный бюджет поступило 72%, а доля консолидированного бюджета — 28%. За четыре месяца текущего года соотношение получше: 70% — федеральная, 30% — республиканского бюджета. Пока вот такая ситуация, — ответил глава Минфина.

Позднее депутаты Госсовета вспоминали, что «при Шаймиеве в республике оставалось и 50% налогов».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В этом году власти ожидают ухудшения экономической ситуации, но секвестра инвестиционных проектов пока не готовят, сообщил журналистам председатель комитета Леонид Якунин по окончании заседания. «Налоговые льготы, значит, пока сохраняются. Но в июле мы планируем рассмотреть эффективность, посмотреть, стоит ли пролонгировать. Но лично я считаю, что налоговые льготы должны потихоньку сокращаться. Потому что нельзя кому-то давать, а кому-то отказывать. Пока у нас сильных скачков не будет, очень осторожно [нужно отменять]», — заключил он. В настоящий момент в Госсовете нет законопроектов об отмене каких-либо налоговых льгот, заверил он.

8 июня отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2025 год будет рассмотрен на сессии Госсовета.