Вице-премьер Хуснуллин: Татарстан находится среди лидеров по вводу жилья на душу населения

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин во время заседания правительства назвал 13 регионов России, которые лидируют по объему вводимого жилья на душу населения. Среди них есть и Татарстан.



Далее вице-премьер обозначил актуальные вопросы в строительной сфере. К таким он отнес полное освоение бюджетных средств, выполнение всех госпрограмм по ремонту и строительству жилья. Одной из важных задач Хуснуллин назвал ипотечное кредитование и напомнил, что сейчас ставки по соципотеке составляют 9% годовых.

Фото: Максим Платонов

Хуснуллин также затронул антикризисные меры на поддержание строительной отрасли. Одним из нововведений стало то, что сейчас органы власти не смогут требовать от компаний документы, которые ранее уже были ими предоставлены. Это нужно для того, чтобы исключить практику, когда различные ведомства по несколько раз запрашивают одинаковые документы.

— У нас сегодня каждый орган собирает одни и те же справки. А любой сбор справок — это потеря времени и, как следствие, денег. Поэтому мы исключили все излишние требования по предоставлению документов, которые тормозят инвестиционно-строительный цикл, — рассказал Хуснуллин.

Фото: Максим Платонов

Еще одной мерой поддержки строителей стало исключение необходимости получать заключение от Роспотребнадзора для тех объектов, которые не нормируются по уровню шума на приаэродромных территориях.

Накануне вице-премьер сообщал, что им совместно с Министерством просвещения России разработана программа срочного переобучения на строительные профессии. Которая будет готовить узкопрофильных специалистов всего за несколько месяцев.

Артем Гафаров