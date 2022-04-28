В Казани за 2021 год скорая помощь выполнила 413 298 выездов — это много или мало?

В Казани за 2021 год скорая помощь выполнила 413 298 выездов. Такие данные представила мэрия столицы Татарстана совместно с городским Управлением здравоохранения в честь Дня работников скорой.

Согласно подсчетам, на станции скорой медицинской помощи Казани работают 140 врачей и 429 водителей. Ежедневно дежурят 87 бригад. Выезды совершают 127 санитарных машин.

Всего в Татарстане функционируют 69 подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь населению. Среди них три станции скорой помощи, пять станций в составе центральных районных больниц, имеющих в своем составе 11 подстанций и пять филиалов, 45 отделений скорой медицинской помощи. В круглосуточном режиме в республике работает 241 бригада.

Также в Казани каждый год более 600 вызовов выполняет скорая помощь на мотоциклах. Среднее время доезда такой бригады на ДТП и в общественные места в 2021 году составило 8,7 минуты.

413 298 выездов — это:

В среднем по 4 750 выездов на бригаду — их в Казани 87.

на бригаду — их в Казани 87. В 9,6 раз меньше числа вызовов скорой помощи за 2020 год в Москве — в течение этого периода бригады выезжали более 4 миллионов раз.

числа вызовов скорой помощи за 2020 год в Москве — в течение этого периода бригады выезжали более 4 миллионов раз. В 1,5 раза больше выездов в Тюмени — за 2020 год скорая там выезжала 264 тысячи раз.

выездов в Тюмени — за 2020 год скорая там выезжала 264 тысячи раз. 2,8% из них составили вызовы медпомощи в новогодние праздники 2021-го — тогда горожане вызывали помощь 11 952 раза.

составили вызовы медпомощи в новогодние праздники 2021-го — тогда горожане вызывали помощь 11 952 раза. В 2,8 раза больше числа случаев заболеваний коронавирусом в Татарстане — на 28 апреля зафиксирован 144 191 случай.



числа случаев заболеваний коронавирусом в Татарстане — на 28 апреля зафиксирован 144 191 случай. В 13,7 раза больше вызовов скорой помощи в Магадане — около 30 тысяч.

скорой помощи в Магадане — около 30 тысяч. В 2,06 раза больше вызовов, чем в соседней с Татарстаном Марий Эл за 2021 год — там работникам скорой помощи пришлось выполнить их почти 200 тысяч раз.

Дарья Акимова