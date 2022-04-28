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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года

10:23, 28.04.2022
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020 года
Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро на открытии торгов на Московской бирже впервые с марта 2020 года опустился ниже 75 рублей, сообщает ТАСС.

Согласно данным торгов, доллар снижается на 0,57%, до 72,93 руб. Индекс Мосбиржи на открытии торгов в четверг растет на 0,44%, РТС — на 0,46%.

Фото: moex.com

26 марта курс евро на Мосбирже опустился ниже 76 рублей — тоже впервые с марта 2020 года. На начало торгов он снизился на 19 копеек, до 76,97 рубля. Вчера на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился к доллару и евро.

Маргарита Головатенко
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