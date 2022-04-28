Минниханов в Мьянме обсудил возможности взаимодействия с Татарстаном в промышленном секторе

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы обсудил возможности для расширения взаимодействия в нескольких областях, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.



Минниханов отметил, что между Татарстаном и Мьянмой есть значительный потенциал для взаимодействия в области «поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Татарстана; судостроения и автомобилестроения; автоматизации производственных процессов; здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Министр У Аун Найн заверил о готовности их ведомства к сотрудничеству по самому широкому кругу направлений. По его словам, Россия — приоритет для Мьянмы в вопросах инвестиций. Татарстан он назвал одной из самых успешных республик в стране и отметил большое количество спектров, по которым можно вести совместную работу.

По его словам, Мьянма расширяет сотрудничество с Россией в гражданском секторе. Министр отметил, что визит представителей Татарстана в Мьянму важен не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения политики. Он предложил подписать несколько проектов и соглашений о заинтересованности Мьянмы в сотрудничестве с республиканскими предприятиями. Речь идет о намерениях сотрудничать в сфере поставки удобрений из Татарстана и в поставке риса из Мьянмы.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Минниханов поддержал инициативу и отметил важность подписания аналогичного согласования с КАМАЗом. Генеральный директор КАМАЗа рассказал, что автогигант готов рассмотреть вариант полного спектра изучения производственных возможностей.

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Мьянму накануне. В международном аэропорту города Нейпьидо его встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Мьянме Николай Листопадов, а также замглавы МИД страны.

Маргарита Головатенко