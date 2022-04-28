ФАС: группа компаний MAX планирует приобрести сеть магазинов OBI

Фото: пресс-служба OBI

«Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» планирует приобрести российскую сеть магазинов OBI. Об этом сообщает ФАС России.

Соответствующие ходатайства поступили в антимонопольную службу. Ведомство в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров.

Фото: пресс-служба «ОБИ»

В апреле СМИ выяснили, что немецкая компания OBI GmbH передает в доверительное управление свой российский бизнес, торговую сеть OBI, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Отмечалось, что в будущем обладателем бизнеса станет российский инвестор, который будет развивать компанию на территории страны.

Во вторник стало известно, что сеть OBI возобновит работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. К 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем — в регионах. В немецком офисе компании заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

Как выяснило «Реальное время», в Казани открытие гипермаркета запланировано на 7 мая. В компании изданию рассказали, что сеть временно продолжит работу в России под брендом «ОБИ». В дальнейшем планируется ребрендинг под новую торговую марку.



Татьяна Леухина