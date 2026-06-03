В Казани перенесли концерт Xolidayboy в связи с саммитом «Россия — АСЕАН»

Новая дата выступления теперь назначена на 11 августа

Концерт Xolidayboy (Ивана Ржевского), запланированный на 17 июня в 20:00 на площадке «Казань Экспо», перенесен на два месяца в связи с проведением саммита «Россия — АСЕАН». Об этом информировал сайт продажи билетов.

Новая дата выступления теперь назначена на 11 августа в 20:00. Все ранее купленные билеты сохраняют свою действительность. Цены на них варьируются от 2,6 тыс. до 7 тыс. рублей.

Xolidayboy — это псевдоним Ивана Минаева, также известного как Иван Ржевский. Он является популярным тиктокером и певцом, номинированным в категории «Музыка» в рейтинге Forbes «30 до 30» на 2025 год. В его репертуаре такие известные песни, как «Мармеладный дом», «Моя хулиганка» и «Пожары».

Саммит АСЕАН — это важное предстоящее мероприятие, на котором соберутся главы государств и правительств стран-участниц ассоциации, с целью укрепления политического, экономического и социального сотрудничества. Это будет первый саммит АСЕАН, проводимый в Казани, который пройдет с 17 по 19 июня.

Ранее сообщалось, что в Казани перекроют центральные улицы в связи с проведением Казанского триатлона 26 июля.

Никита Егоров