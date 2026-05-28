Бегство к тишине: как мемуары об уходе от цивилизации стали одним из главных нон-фикшн жанров XXI века

От «Уолдена» Торо до «Хижины» Хатчисона: почему книги о жизни в лесу трансформировались в терапию для читателя

Городской человек XXI века почти никогда не остается один. Экран компьютера светится даже ночью, мессенджеры требуют незамедлительного ответа, работа плавно внедряется в выходные, а новости не заканчиваются ни на минуту. На этом фоне книги о побеге в лес, горы или на дальнюю тропу перестали быть нишевой «литературой о природе». Они превратились в способ временно выйти из системы. Читатель ищет в них возможность снова почувствовать тишину и собственное тело. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, что толкало писателей уйти подальше от цивилизации и писать об этом книги.

Почему мы снова мечтаем уйти в лес

Исследователи из Science Advances связывают запрос читателей на книги об уходе от цивилизации с урбанизацией, ростом тревожности, социальной изоляцией и сокращением контакта с природой. Ученые утверждают, что современный образ жизни все чаще лишает человека регулярного опыта взаимодействия с естественной средой, а сама природа влияет на психическое состояние, уровень стресса и чувство осмысленности жизни.

Поэтому мемуары о долгих пеших маршрутах и добровольном одиночестве становятся почти что формой психологической компенсации. Их герои уходят из городского мира не потому, что ненавидят людей, а потому что пытаются «собрать себя заново». Даже Генри Торо в «Уолдене» объяснял свой уход в лес не романтической тягой к дикости, а желанием «жить осмысленно» и «встретиться лишь с существенными фактами жизни».

Но сама идея спасения через природу появилась задолго до современных мемуаров и автофикшена. Ее сформировала европейская философия XVIII века, прежде всего Жан-Жак Руссо. Он считал, что цивилизация разрушает естественную свободу человека, превращает его жизнь в соревнование и зависимость от чужого мнения.

Позже романтики превратили эту мысль в культурный миф. Они противопоставили рациональному городу «живую» природу — пространство одиночества и внутренней свободы. Романтизм отвергал культ разума и порядка, а вместо этого возвышал субъективный опыт и красоту диких ландшафтов. Именно тогда лес и горы стали местом внутреннего перерождения героя. Романтический герой уходил из общества ради подлинности. Так возникла новая культурная фигура — одиночка, который ищет истину вдали от толпы. В XIX веке эта идея окончательно соединилась с эстетикой уединения. Одиночество начали воспринимать не как наказание, а как форму свободы и способ услышать собственный голос.

Особенно сильно этот жанр развила американская литература. Здесь совпали сразу несколько культурных мифов: фронтир, культ независимости, вера в self-made человека и особое отношение к дикой природе как к пространству морального опыта. Американская традиция постепенно превратила лес из угрозы в символ свободы и духовного обновления. Эту линию продолжили Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Торо. Эмерсон в эссе «Самодостаточность» (1841) призывал человека отказаться от конформизма и доверять собственному внутреннему голосу. Торо сделал следующий шаг: он превратил уединение в практический эксперимент. В 1845 году он поселился у пруда Уолден и попытался доказать, что человек способен жить проще и не зависеть от общества.

Литературовед Лоуренс Бьюэлл в книге «Экологическое воображение» (1995) назвал «Уолден» ключевым текстом — книгой, которая впервые сделала природу полноценным участником повествования, а не фоном для человеческих переживаний. С этого момента литература об уходе от цивилизации начала развиваться как отдельный жанр. Она объединила философский дневник, путевые заметки, исповедальные мемуары и культурную критику. И почти все современные книги — от «Дикой» Шерил Стрэйд до «Хижины» Патрика Хатчисона — так или иначе продолжают разговор, который Торо начал у своего маленького дома в лесу.

Генри Торо и рождение философии простой жизни

Летом 1845 года Генри Торо ушел к пруду Уолден недалеко от Конкорда и построил там маленький дом размером примерно три на четыре с половиной метра на земле Ральфа Эмерсона. Торо прожил у воды два года, два месяца и два дня, выращивал овощи, считал расходы на доски и гвозди, ходил в лес, писал и наблюдал за сменой сезонов. В «Уолдене» он подробно перечислил стоимость дома (28 долларов 12,5 центов) и специально отметил, что большинство людей даже не знают, сколько на самом деле стоит их жилье.

Торо воспринимал жизнь у пруда как эксперимент. Он хотел, по его словам, «жить осознанно», чтобы однажды не обнаружить, что так и не жил по-настоящему. Отсюда выросла его философия простоты: «Упрощайте! Упрощайте!». Торо убирал из жизни все лишнее (долги, вещи, бессмысленную занятость) и проверял, сколько человеку действительно нужно для существования. Он писал, что «большинство людей живут в тихом отчаянии», а индустриальный мир превращает человека в «инструмент».

При этом Торо не превращался в отшельника в буквальном смысле. Он регулярно ходил в город, принимал гостей, читал античных авторов, спорил о политике и даже попал в тюрьму за отказ платить налог государству, которое поддерживало рабство. Его уход к пруду стал философским протестом против индустриализации, автоматизма и потребительства. Торо замедлял жизнь намеренно: наблюдал за льдом на пруду, записывал даты таяния снега, измерял глубину воды, следил за животными и считал такое внимание к миру важнее гонки за деньгами.

Если человек не поспевает в строю, возможно, он слышит другого барабанщика.

От философии к травме

В середине XX века книги об уходе от цивилизации перестали говорить только о природе и свободе. Авторы начали писать о внутреннем надломе. Эдвард Эбби в «Одиночество в пустыне» (1968) еще держался за традицию Торо и философского эссе, но уже сместил центр тяжести к личному опыту. Эбби жил один в трейлере среди скал национального парка Арчес, поддерживал в рабочем состоянии грунтовые дороги, продавал входные билеты туристам и параллельно записывал заметки о страхе и усталости от городской жизни.

Эбби не прятал злость. Он называл современную культуру «шумом, грязью и путаницей культурного аппарата», от которого хотел сбежать, чтобы столкнуться с «голой основой существования». В книге он описал не только каньоны и животных, но и труп туриста в пустыне, тяжелые спасательные операции, собственные противоречия и ненависть к индустриальному туризму. Даже пустыню он показывал не романтическим убежищем, а «жестокой, ясной и бесчеловечной» средой. К концу века этот тон стал главным для жанра.

Особенно ясно это видно в книге Джона Кракауэра «В диких условиях» (1996). Главный герой, Крис Маккэндлесс, уже не искал абстрактную гармонию с природой. После университета он разорвал отношения с семьей, отдал $24,5 тыс. благотворительной организации Oxfam и уехал через западные штаты в сторону Аляски. Крис сменил имя на Александр Супербродяга, жил случайными подработками и сознательно отказывался от вещей и комфорта.

Маккэндлесс писал, что хотел «революционизировать свою жизнь и перейти в совершенно новую область опыта». Кракауэр постоянно связывал этот побег с кризисом идентичности и конфликтом человека с обществом. В отличие от героев XIX века, Маккэндлесс уходил не к истине, а от собственной жизни. Даже его последние записи звучали как медицинский дневник выживания: «Крайне слаб. Виноваты семена картофеля».

На этот сдвиг сильно повлияла контркультура 1960–70-х годов. Эбби открыто атаковал автомобильный туризм, рост городов и веру в бесконечное развитие. Он писал, что индустриальное общество строит для себя «синтетическую тюрьму» и постепенно изолирует человека от земли. В другом эпизоде он перечислял все, что ненавидит в современной жизни: бессмысленную работу, рекламу, машины, телевизоры и «уродливые города».

Такие идеи совпали с ростом экологического движения и модой на антиурбанизм. Кракауэр уже описывал последствия этой культурной волны. Маккэндлесс читал Торо и Джека Лондона, отказывался от карьерного сценария среднего класса и пытался жить почти без собственности.

«Дикая»: как поход стал терапией

После смерти матери Шерил Стрэйд быстро разрушила почти все, на чем держалась ее жизнь. Она потеряла главный ориентир, развелась с мужем, начала изменять, принимать наркотики и, по ее словам, дошла до точки, где уже не узнавала себя. Мать умерла от рака легких, когда Стрэйд было двадцать два.

Ничто не сможет вернуть мою маму назад. Ничто не сможет вернуть меня к ней в тот момент, когда она умерла. Это сломало меня. Это разорвало меня на части. Это полностью сокрушило меня.

Позже она напишет, что желание вернуть прошлое превратилось для нее в «дикость», из которой пришлось искать выход самостоятельно. Именно в этот момент Стрэйд купила путеводитель по маршруту Тихоокеанского хребта и решила пройти больше тысячи миль в одиночку, чтобы пересобрать себя. Поход стал для нее почти ритуалом: она тащила на себе рюкзак по прозвищу «Монстр», училась выживать без привычного комфорта и постепенно отрезала себя от прежней жизни.

Я шла и шла, до тех пор, пока ходьба не стала невыносимой, пока мне не показалось, что я больше не смогу сделать ни шага.

На тропе исчезли социальные роли дочери, жены, официантки. Осталось только движение вперед. Стрэйд связывала природу с восстановлением: цивилизация позволяла ей прятаться в наркотиках и случайных связях, а маршрут заставлял смотреть на страх и боль без посредников.

Эта предельная прямота сделала «Дикую» мировым бестселлером. Стрэйд не превращала страдание в красивую легенду и не играла в героиню выживания. Она подробно описывала усталость, грязь, одиночество, панические мысли и чувство распада.

Я чувствовала, что внутри меня все рассыпается, словно лепестки отцветшего цветка на ветру.

Стрэйд соединила физическое испытание с исповедальной интонацией и фактически превратила хайкинг в форму психотерапии. Важную роль сыграла и женская перспектива: Шерил писала о страхе насилия, о том, как общество воспринимает женщину в одиночном походе, и о том, что мужчины в подобных историях обычно получают статус искателей свободы, а женщины — статус безответственных беглянок.

После выхода книги резко вырос интерес к дороге, которую прошла Стрэйд, и к личным историям о долгих пеших маршрутах. Вокруг «Дикой» сформировалось огромное женское читательское сообщество, а сам жанр впервые вышел из ниши литературы о выживании и превратился в массовую историю о восстановлении после личной катастрофы.

«Соленая тропа»: бездомность и изгнание

Странствие Рэйнор Винн началось со стука судебных приставов в дверь. Она и ее муж Мот потеряли дом и ферму в Уэльсе после судебного спора, а через несколько дней врачи поставили Моту диагноз — кортикобазальная дегенерация, редкое неизлечимое нейродегенеративное заболевание. У супругов были деньги только на лапшу быстрого приготовления. С таким скарбом они вышли на 630-мильный маршрут вдоль побережья Англии.

Винн пишет, что тогда путь казался «лучшим ответом на удары приставов в дверь». Они несли дешевые рюкзаки, ставили палатку под дождем, ночевали на пляжах и скалах, а Мот в первые дни едва мог надеть куртку без помощи. Постепенно дорога превратила отчаяние в ритм: «каждый шаг становился маленьким успехом, который вел к следующему». Винн и ее муж шли вдоль моря, поскольку прежняя жизнь вытолкнула их наружу. Они не искали свободу, они пытались выжить без дома, работы и уверенности в завтрашнем дне. Книга постоянно держит рядом две линии: красоту побережья и бытовую уязвимость. В один день герои смотрят на тюленей у берега Корнуолла, в другой — не могут купить пирожок в портовой деревне или ищут банкомат, чтобы снять последние деньги.

Писательница соединила в книге историю бездомности с очень британской темой достоинства. Герои почти не жалуются и продолжают идти, даже когда шторм смывает палатку, а болезнь отнимает у Мота силы. «Продолжать ставить одну ногу перед другой» — так жюри Costa Prize описало главный посыл книги. В этом движении Винн нашла форму надежды: путь не решает их проблемы, но дает опору в жизни.

Миллионы читателей узнали в этой истории собственный страх внезапной потери дома и здоровья. Книга разошлась тиражом более двух миллионов экземпляров, получила экранизацию с Джиллиан Андерсон и Джейсоном Айзексом, а сам маршрут начали все чаще называть «Соленой тропой», по названию книги. После выхода фильма местные власти даже надеялись вернуть туристов в Девон и Корнуолл через интерес к маршруту.

Но вместе с популярностью пришел и спор о достоверности этих мемуаров. В 2025 году The Observer поставил под сомнение обстоятельства потери дома и тяжесть диагноза Мота. Винн отвергла обвинения и заявила, что защищает «честный рассказ» о своей жизни. Скандал быстро вышел за пределы одной книги и снова поднял вопрос, который всегда преследует исповедальную литературу: где проходит граница между фактом и ложными переживаниями. Для многих читателей ответ оказался простым. Даже критики книги признавали, что история сработала прежде всего как эмоциональная правда о страхе, усталости и попытке сохранить себя, когда привычная жизнь уже разрушилась.

«В лесах Сибири»: француз на Байкале

Сильвен Тессон приехал на Байкал не за испытанием и не за новой версией себя. К тому моменту француз уже объехал полмира: пересек Гималаи пешком, путешествовал верхом по Центральной Азии, ходил в экспедиции в Пакистан и Афганистан. Он вырос в семье журналиста Филиппа Тессона, изучал геополитику и давно занял место в европейской традиции интеллектуального травелога, где путешествие превращается в форму размышления.

В книге «В лесах Сибири» Тессон описал шесть месяцев одиночества в хижине на северо-западном берегу Байкала, в пятидесяти километрах от Иркутска. Он поселился там зимой 2010 года с топором, удочкой, ящиками книг и простым правилом счастья: окно с видом на Байкал, рядом стол у окна. Тессон почти не исследует Сибирь как территорию. Он описывает узкий круг вокруг хижины: рубит дрова, ходит по льду, ловит рыбу, читает Джозефа Конрада, Жан-Жака Руссо и Даниэля Дефо, записывает количество выпитой водки и пытается понять, есть ли у него внутренняя жизнь.

Американская традиция книг о бегстве от цивилизации обычно обещает обновление человека через природу. У Тессона другая задача. Он не строит систему выживания и не предлагает рецепт свободы. Его интересует созерцание, интеллектуальное одиночество и постепенное исчезновение из общего шума.

В Париже меня никогда не интересовало мое внутреннее состояние. Я считал, что жизнь дана не для того, чтобы регистрировать тончайшие движения души. Здесь, в полной тишине, у меня есть время, чтобы почувствовать все разнообразие происходящего внутри меня.

Даже природу он воспринимает не как терапию, а как пространство для молчания и отказа от современного мира. Тессон раздражается из-за машин охотников, вертолетов, громкой музыки и газет, а книги называет защитой. Его одиночество не выглядит страданием. Наоборот, он превращает его в роскошь, доступную человеку, который смог вырваться из постоянного потока людей, новостей и разговоров.

«Хижина»: побег из офиса в лес

Генри Торо уходил к пруду Уолден как философ, Керуак искал свободу в дороге, а Патрик Хатчисон приходит в лес после рабочего дня с Twitter и корпоративными рассылками. В начале «Хижины» он описывает типичный вечер офисного сотрудника: телефон в руке и бесконечное переключение между соцсетями и телевизором. Хатчисон работал копирайтером в Сиэтле и чувствовал, что не живет, а чахнет.

В 2013 году он нашел полуразрушенную хижину без воды и электричества за $7,5 тысячи. Дом стоял в лесах Каскадных гор, по левую сторону тупика Надежды. Полы перекосились, крыша текла, внутри жили мыши и пауки, а вокруг стояли сгоревшие трейлеры. Но именно это место Хатчисон назвал своим убежищем. Он приезжал туда с друзьями по выходным, строил настил, туалет и печь, учился работать с инструментами и постепенно менял собственную жизнь. Иногда Хатчисону казалось, что они с хижиной одновременно ремонтировали друг друга.

Мы просто хотели поиграть с железками и деревяшками, жать на курок дрели и распиливать доски.

Книга быстро стала популярной, потому что Хатчисон описал не героический побег из общества, а очень узнаваемую усталость цифровой эпохи. Он не умел строить, постоянно ошибался и бросал доски в лес от злости. Во время строительства новой хижины он вместе с друзьями работал по шестнадцать часов в день, ругался из-за криво отпиленных балок, таскал бетон через снег и по вечерам писал тексты на заказ, чтобы не остаться без денег. Их проект постоянно разваливался: сроки срывались, а бюджет уходил в минус. Но именно эта смесь юмора и периодических неудач сделала «Хижину» важной книгой для миллениалов.

Хатчисон пишет, что они устали от офисного уныния, люминесцентных ламп, пустых разговоров и бесцельных выходных. В лесу он ищет не полное исчезновение, а временное пространство без алгоритмов и уведомлений. Хижина нужна ему как место, где можно снова почувствовать конкретный результат труда: развести огонь, построить лестницу, вбить гвоздь, порубить дрова. Именно такие действия возвращают ощущение смысла.

В этом и заключается главный парадокс жанра. Большинство читателей не хотят реально уезжать в лес, жить без душа и таскать воду из реки. Но книги вроде «Хижины» дают ощущение, что выход существует. Современный читатель узнает в этих историях собственное выгорание: бессмысленный поток писем и сообщений, постоянный информационный шум, чувство усталости от экранов и офисной рутины. А мемуары о побеге из цивилизации отлично встроились в культуру осознанности и философии медленной жизни.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».