В Татарстане количество кабанов уменьшилось в 11 раз за пять лет

Численность кабанов регулируют для профилактики распространения вируса африканской чумы свиней

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за пять лет количество кабанов сократилось с 6 076 до 551 особи. Такие данные приводят в докладе госкомитета республики по биоресурсам.

Отмечается, что численность кабанов регулируют для профилактики распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС).

— В рамках всех видов охоты в 2025 году добыт 1 351 кабан. Эти мероприятия позволяют с 2023 года держать поголовье кабана на стабильно низком уровне — 500-600 особей, — говорится в документе.

На сегодняшний день вокруг свиноводческих комплексов и по периметру границы республики

созданы и функционируют буферные зоны, где нельзя подкармливать диких животных. Данная мера поможет предотвратить заход в них кабанов.

Также ради профилактики и предотвращения распространения бешенства Комитетом ежегодно издаются приказы о проведении мероприятий по регулированию численности диких плотоядных. В каждом охотничьем угодье созданы спецбригады по отстрелу плотоядных животных. Причем каждую добытую особь фотографируют, а отчет еженедельно направляют в Комитет. Кроме того, все добытые особи сдаются в ветеринарные лаборатории для исследования на бешенство.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год стало больше лосей, оленей и косуль.

Никита Егоров