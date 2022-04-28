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VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

14:22, 28.04.2022 2
VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»
Фото: yandex.ru/maps

VK объявила о подписании соглашения о покупке сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробности об условиях соглашения компания раскроет позднее.

Фото: realnoevremya.ru

25 апреля стало известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда. После завершения сделки Twitter будет непубличной компанией.

Дарья Акимова
БизнесТехнологииIT

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