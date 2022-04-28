VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

VK объявила о подписании соглашения о покупке сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробности об условиях соглашения компания раскроет позднее.

Фото: realnoevremya.ru

25 апреля стало известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда. После завершения сделки Twitter будет непубличной компанией.



Дарья Акимова