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Москвичи обвинили основанного семьей Абдуллиных нефтетрейдера в подделке документов

14:45, 28.04.2022 4
Москвичи обвинили основанного семьей Абдуллиных нефтетрейдера в подделке документов
Фото: kamigp.ru

Как стало известно «Реальному времени», московская фирма «Авэкс» выиграла суд против татарстанского нефтетрейдера — компании «Кара Алтын», которую основал племянник экс-главы Госжилфонда при президенте РТ Талгата Абдуллина. Москвичи заявили, что по ошибке, из-за сбоя в программе перевели казанцам деньги, а представители «Кара Алтын» уверяли, что им заплатили по договору подряда на строительно-отделочные работы. Но экспертиза показала, что подписи московской фирмы на соглашении поддельные. Тем временем Абдуллины утверждают, что отношения к скандальному нефтетрейдеру уже не имеют.

Нефтетрейдеру «случайно перевели» 24,5 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск московской фирмы «Авэкс» против татарстанской компании «Кара Алтын» о взыскании 24,5 млн рублей неосновательного обогащения и 3 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Как пояснил истец, в результате технического сбоя в мае 2020 года на расчетный счет ответчика ошибочно были перечислены деньги — те самые 24,5 миллиона.

В свою очередь, представители «Кара Алтын» представили суду копии первичных бухгалтерских документов, якобы подтверждающих отсутствие задолженности, включая договор подряда, различные справки и акты работ. Москвичи в ответ заявили о фальсификации этих документов и предложили провести их почерковедческую и техническую экспертизу.

Гендиректор «Авэкса» Дмитрий Шаталов, в частности, заявил, что подписи в договоре подряда на строительно-отделочные работы, в актах о приемке выполненных работ и акте сверки взаимных расчетов ему не принадлежат, печати организации в количестве трех штук хранятся у него в сейфе, доступ к которому есть только у него и бухгалтера.

Фото: likada.pro

Шаталов также пояснил, что никаких взаимоотношений с ответчиком у его фирмы не было. После длительной «позиционной войны» на судебных заседаниях, когда истец и ответчик предлагали арбитражу «своих» экспертов, отказываясь от «чужих», компания ООО «Эксперт.Ру» заявила, что подписи от имени Шаталова Д.К. в спорных документах выполнены, «вероятно, самим Шаталовым Д. К.», однако оттиски печатей с текстом по центру «АВЭКС» «выполнены иной печатной формой». Но в результате суд принял решение о повторной экспертизе, которую проводила уже другая компания.

Причиной стал сбой в программе 1С?

Причиной этой бумажной волокиты стал сбой в программе 1С московской компании, где «произошла необоснованная замена контрагента, в результате чего неосновательно были перечислены денежные средства» компании «Кара Алтын». При этом никаких фактических и договорных отношений между двумя компаниями вообще не было, уверяли столичные бизнесмены. Однако средства были переведены в конце мая 2020 года, а уже в начале июня «Авэкс» обратился в Нижегородский филиал АБ «Россия» (банк ответчика) с письмом о возврате ошибочных платежей в пользу ООО ТК «Кара Алтын», мотивируя это договорами с другими компаниями, которым и должны были быть переведены деньги, а именно: ООО СК «Кристалл» и ООО «Гелиос».

Пока суд да дело, повторная экспертиза, проведенная уже ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы» Минюста РФ (то есть, в отличие от первого эксперта, эта компания уже была полностью государственной), показала, что подписи выполнены не самим Шаталовым Д. К., а «иным лицом с подражанием подлинной подписи Шаталова Д.К.». А печати, поставленные на документах, представленных в свою защиту «Кара Алтыном», соответственно, нанесены не печатью ООО «Авэкс».

Как следствие, в совокупности с последовательным поведением истца это позволило суду «критически отнестись к документам, представленным ответчиком в обоснование своих доводов» и сделать вывод о недоказанности ответчиком обстоятельств и фактов, на которые он ссылается, и о неподтверждении надлежащими документами факта выполнения работ по договору подряда от 18.03.2020 г. Стало быть, налицо «незаконное обогащение», и требование взыскать с «Кара Алтына» 24,5 млн рублей — справедливое и подлежит удовлетворению. А с учетом процентов за пользование все эти годы первоначальной суммой «Кара Алтын» теперь должен выплатить москвичам уже 27,3 млн рублей.

«Авэкс» — компания, которая действительно занимается строительством жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений. Фото: Максим Платонов

Ранее нефтетрейдер «Кара Алтын» входил в орбиту влияния семьи Талгата Абдуллина

«Авэкс» — компания, которая действительно занимается строительством жилых и нежилых зданий, прочих инженерных сооружений и иными строительными работами. Основанная в 2012 году на паритетных началах тремя бизнесменами (Андреем Бахаревым, Владимиром Лавреевым и Дмитрием Шаталовым) строительная компания в 2020 году показала рекордную для себя выручку в размере 614,3 млн рублей, что в 60 раз больше, чем годом ранее, и вышла на пиковое значение по чистой прибыли — в размере 32,5 млн рублей, что в 100 раз больше, чем годом ранее.

Нефтетрейдер «Кара Алтын» до 2017 года принадлежал на паритетных началах Ильнару Валиеву и Азату Абдуллину (в какие-то года проходил как залогодатель). Компания эта, напротив, демонстрирует падение показателей: в прошлом году оборот ее составил 1,6 млрд рублей, что в два раза меньше, чем в 2020 году. А с 2014 года оборот «Кара Алтына» упал уже в 3,3 раза.

Из-за кредитной ноши, которая чуть не подкосила весь бизнес компании (в размере 250 млн рублей висела в 2016—2018 годах) выручка лишь генерировала кеш для оплаты этого кредита, остальное съедала высокая себестоимость. Чистая прибыль в итоге скребет по дну в сравнении с цифрами выручки, и в 2021 году составила лишь 4,2 млн рублей. Сумма кредита, которая одно время составляла 240 млн, в другое — 260 млн рублей, большей частью приходилась на Банк Казани, с которым в 2019 году компании удалось договориться об отсрочке выплат, недостаточно было даже больших цифр выручки: как раз в 2018 году оборот «Кара Алтын» упал ровно в два раза, с 5 до 2,6 млрд рублей.

Сумма кредита «Кара Алтын» порядка 260 млн рублей большей частью приходилась на Банк Казани

Чуть не стал жертвой кредитной зависимости, после чего Абдуллины от него открестились

Впрочем, Абдуллин-младший тогда заявлял, что к нефтебизнесу отношения уже не имеет (в 2018 году он вышел из капитала фирмы), и называл себя заложником ситуации из-за поручительства по ранее выданным кредитам. Похожие заявления сделали и другие представители семьи Абдуллиных: Талгат Абдуллин, открестившись, заявил, что никакого отношения к долгам компании ТК «Кара Алтын» не имел и за нее не поручался. Тимур Абдуллин, глава «Алтынбанка» (ранее, что характерно банк назвался «Кара Алтын»), заявил в свою очередь, что Азат Абдуллин уже давно не связан с его банком, не является его участником, не ведет финансово-хозяйственной деятельности и не кредитуется в «Алтынбанке».

Первоначальной причиной проблем фирмы стал кредит, взятый в Банке Казани в 2016 году на затраты двух предприятий: ТК «Кара Алтын» и его «дочки» ООО «7 озер», открытой в 2014 году, — он составил около 400 млн рублей. Сейчас на «Кара Алтыне» висит долг в размере 99 миллионов. А вот на его экс-«дочке» в 2020—2021 годах висели краткосрочные кредиты в размере 200—270 млн рублей.

При этом ТК «Кара Алтын» с 2018 года полностью перешла под контроль Ильнара Валиева, «7 озер» перестала быть «дочкой» «Кара Алтына» в том же году. ООО «ТК «Кара Алтын»» занимается перепродажей нефтепродуктов — покупая их у «Роснефти», «Газпромнефти», «Башнефти» крупными партиями и перепродавая мелкими партиями с наценкой и отсрочкой платежа другим трейдерам. По оценкам экспертов и самих компаний, рентабельность нефтетрейдерного бизнеса сейчас низкая, игроки зачастую существуют лишь за счет больших оборотов и кредитных траншей, попадая в зависимость от последних.

Сергей Афанасьев
ПромышленностьНефтехимияБизнес Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:11
    Снова Абдуллин
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  • Анонимно 15:12
    «Орбита влияния семьи» - ну сказанули
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  • Анонимно 15:51
    Да это у них бизнес со студенческой скамьи из песочницы, у валеева отец в татнефтпродукт глбух, нефтебаза ГСМ грузит, вопросов нет), у абдуллина роднятизтгжф и банка оборотной подпитывала, понятно, что за 12 лет он им надоел, они бу машинами занимались альянс авто их, всякие кальянные держали итп. Ну те ещё деятели, постоянно смотрели как бы кого кинуть.. особенно в кризис 2008 себя проявили в этом
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  • Анонимно 16:00
    Чем занимается Валиев, полКазани в курсе. Я думаю, что москвичи перечислили деньги, но обещанного нала не получили. И пошли в суд. Все просто.
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