Москвичи обвинили основанного семьей Абдуллиных нефтетрейдера в подделке документов

Как стало известно «Реальному времени», московская фирма «Авэкс» выиграла суд против татарстанского нефтетрейдера — компании «Кара Алтын», которую основал племянник экс-главы Госжилфонда при президенте РТ Талгата Абдуллина. Москвичи заявили, что по ошибке, из-за сбоя в программе перевели казанцам деньги, а представители «Кара Алтын» уверяли, что им заплатили по договору подряда на строительно-отделочные работы. Но экспертиза показала, что подписи московской фирмы на соглашении поддельные. Тем временем Абдуллины утверждают, что отношения к скандальному нефтетрейдеру уже не имеют.



Нефтетрейдеру «случайно перевели» 24,5 млн рублей



Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск московской фирмы «Авэкс» против татарстанской компании «Кара Алтын» о взыскании 24,5 млн рублей неосновательного обогащения и 3 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Как пояснил истец, в результате технического сбоя в мае 2020 года на расчетный счет ответчика ошибочно были перечислены деньги — те самые 24,5 миллиона.

В свою очередь, представители «Кара Алтын» представили суду копии первичных бухгалтерских документов, якобы подтверждающих отсутствие задолженности, включая договор подряда, различные справки и акты работ. Москвичи в ответ заявили о фальсификации этих документов и предложили провести их почерковедческую и техническую экспертизу.

Гендиректор «Авэкса» Дмитрий Шаталов, в частности, заявил, что подписи в договоре подряда на строительно-отделочные работы, в актах о приемке выполненных работ и акте сверки взаимных расчетов ему не принадлежат, печати организации в количестве трех штук хранятся у него в сейфе, доступ к которому есть только у него и бухгалтера.

Фото: likada.pro

Шаталов также пояснил, что никаких взаимоотношений с ответчиком у его фирмы не было. После длительной «позиционной войны» на судебных заседаниях, когда истец и ответчик предлагали арбитражу «своих» экспертов, отказываясь от «чужих», компания ООО «Эксперт.Ру» заявила, что подписи от имени Шаталова Д.К. в спорных документах выполнены, «вероятно, самим Шаталовым Д. К.», однако оттиски печатей с текстом по центру «АВЭКС» «выполнены иной печатной формой». Но в результате суд принял решение о повторной экспертизе, которую проводила уже другая компания.

Причиной стал сбой в программе 1С?

Причиной этой бумажной волокиты стал сбой в программе 1С московской компании, где «произошла необоснованная замена контрагента, в результате чего неосновательно были перечислены денежные средства» компании «Кара Алтын». При этом никаких фактических и договорных отношений между двумя компаниями вообще не было, уверяли столичные бизнесмены. Однако средства были переведены в конце мая 2020 года, а уже в начале июня «Авэкс» обратился в Нижегородский филиал АБ «Россия» (банк ответчика) с письмом о возврате ошибочных платежей в пользу ООО ТК «Кара Алтын», мотивируя это договорами с другими компаниями, которым и должны были быть переведены деньги, а именно: ООО СК «Кристалл» и ООО «Гелиос».

Пока суд да дело, повторная экспертиза, проведенная уже ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы» Минюста РФ (то есть, в отличие от первого эксперта, эта компания уже была полностью государственной), показала, что подписи выполнены не самим Шаталовым Д. К., а «иным лицом с подражанием подлинной подписи Шаталова Д.К.». А печати, поставленные на документах, представленных в свою защиту «Кара Алтыном», соответственно, нанесены не печатью ООО «Авэкс».

Как следствие, в совокупности с последовательным поведением истца это позволило суду «критически отнестись к документам, представленным ответчиком в обоснование своих доводов» и сделать вывод о недоказанности ответчиком обстоятельств и фактов, на которые он ссылается, и о неподтверждении надлежащими документами факта выполнения работ по договору подряда от 18.03.2020 г. Стало быть, налицо «незаконное обогащение», и требование взыскать с «Кара Алтына» 24,5 млн рублей — справедливое и подлежит удовлетворению. А с учетом процентов за пользование все эти годы первоначальной суммой «Кара Алтын» теперь должен выплатить москвичам уже 27,3 млн рублей.

«Авэкс» — компания, которая действительно занимается строительством жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений. Фото: Максим Платонов

Ранее нефтетрейдер «Кара Алтын» входил в орбиту влияния семьи Талгата Абдуллина

«Авэкс» — компания, которая действительно занимается строительством жилых и нежилых зданий, прочих инженерных сооружений и иными строительными работами. Основанная в 2012 году на паритетных началах тремя бизнесменами (Андреем Бахаревым, Владимиром Лавреевым и Дмитрием Шаталовым) строительная компания в 2020 году показала рекордную для себя выручку в размере 614,3 млн рублей, что в 60 раз больше, чем годом ранее, и вышла на пиковое значение по чистой прибыли — в размере 32,5 млн рублей, что в 100 раз больше, чем годом ранее.



Нефтетрейдер «Кара Алтын» до 2017 года принадлежал на паритетных началах Ильнару Валиеву и Азату Абдуллину (в какие-то года проходил как залогодатель). Компания эта, напротив, демонстрирует падение показателей: в прошлом году оборот ее составил 1,6 млрд рублей, что в два раза меньше, чем в 2020 году. А с 2014 года оборот «Кара Алтына» упал уже в 3,3 раза.

Из-за кредитной ноши, которая чуть не подкосила весь бизнес компании (в размере 250 млн рублей висела в 2016—2018 годах) выручка лишь генерировала кеш для оплаты этого кредита, остальное съедала высокая себестоимость. Чистая прибыль в итоге скребет по дну в сравнении с цифрами выручки, и в 2021 году составила лишь 4,2 млн рублей. Сумма кредита, которая одно время составляла 240 млн, в другое — 260 млн рублей, большей частью приходилась на Банк Казани, с которым в 2019 году компании удалось договориться об отсрочке выплат, недостаточно было даже больших цифр выручки: как раз в 2018 году оборот «Кара Алтын» упал ровно в два раза, с 5 до 2,6 млрд рублей.

Сумма кредита «Кара Алтын» порядка 260 млн рублей большей частью приходилась на Банк Казани

Чуть не стал жертвой кредитной зависимости, после чего Абдуллины от него открестились

Впрочем, Абдуллин-младший тогда заявлял, что к нефтебизнесу отношения уже не имеет (в 2018 году он вышел из капитала фирмы), и называл себя заложником ситуации из-за поручительства по ранее выданным кредитам. Похожие заявления сделали и другие представители семьи Абдуллиных: Талгат Абдуллин, открестившись, заявил, что никакого отношения к долгам компании ТК «Кара Алтын» не имел и за нее не поручался. Тимур Абдуллин, глава «Алтынбанка» (ранее, что характерно банк назвался «Кара Алтын»), заявил в свою очередь, что Азат Абдуллин уже давно не связан с его банком, не является его участником, не ведет финансово-хозяйственной деятельности и не кредитуется в «Алтынбанке».

Первоначальной причиной проблем фирмы стал кредит, взятый в Банке Казани в 2016 году на затраты двух предприятий: ТК «Кара Алтын» и его «дочки» ООО «7 озер», открытой в 2014 году, — он составил около 400 млн рублей. Сейчас на «Кара Алтыне» висит долг в размере 99 миллионов. А вот на его экс-«дочке» в 2020—2021 годах висели краткосрочные кредиты в размере 200—270 млн рублей.

При этом ТК «Кара Алтын» с 2018 года полностью перешла под контроль Ильнара Валиева, «7 озер» перестала быть «дочкой» «Кара Алтына» в том же году. ООО «ТК «Кара Алтын»» занимается перепродажей нефтепродуктов — покупая их у «Роснефти», «Газпромнефти», «Башнефти» крупными партиями и перепродавая мелкими партиями с наценкой и отсрочкой платежа другим трейдерам. По оценкам экспертов и самих компаний, рентабельность нефтетрейдерного бизнеса сейчас низкая, игроки зачастую существуют лишь за счет больших оборотов и кредитных траншей, попадая в зависимость от последних.