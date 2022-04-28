Хуснуллин утвердил логотип и брендбук 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: предоставлено ДУМ Татарстана

Вице-премьер России Марат Хуснуллин утвердил логотип и брендбук 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе ДУМ Татарстана.

В брендбуке указали параметры шрифтов и других графических элементов, которые будут использоваться в оформлении атрибутов празднования. Также там показаны примеры оформления рекламных билбордов, чайных сервизов, ручек, одежды, молельных ковриков, открыток, ежедневников.

Фото: предоставлено ДУМ Татарстана

Фото: предоставлено ДУМ Татарстана

Фото: предоставлено ДУМ Татарстана

Фото: предоставлено ДУМ Татарстана

Фото: предоставлено ДУМ Татарстана

Логотип презентовали в начале января на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Народного голосования не было, президент Татарстана Рустам Минниханов предложил одобрить логотип и внести его на рассмотрение федерального оргкомитета, возглавляемым Маратом Хуснуллиным.

Логотип поделен на пять составляющих: силуэт архитектурного объекта «Памятный знак», визуального воплощения зарождения мусульманской культуры в Поволжье; раскрытая книга (Коран) — символ религии, знаний и мудрости; цветок тюльпана — символ обновления, возрождения и расцвета в мусульманской культуре; надпись «1100», выполненная по правилам написания на русском и арабском языках; надпись «Болгар» на арабском языке.



Татьяна Леухина