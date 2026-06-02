Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 1,2% за год

Большинство пассажиров летали на внутренних рейсах

Фото: Арсений Фавстрицкий

В период с января по апрель 2026 года российские авиакомпании перевезли 30,8 млн пассажиров. Это на 1,2% меньше по сравнению с таким же периодом 2025-го, сообщила Росавиация.



Большинство пассажиров летали на внутренних рейсах (22,61 млн), а остальные 8,19 млн — на международных. Причем на международных пассажиропоток на 1,8% увеличился по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост наблюдается на рейсах между Россией и странами за пределами СНГ — увеличение составило 3,7% (всего перевезено 5,34 миллиона человек).

В январе — апреле процент занятости кресел у российских авиакомпаний увеличился на 1,2 процентного пункта и составил 89,5%. Показатель пассажирооборота также возрос на 1,9%, достигнув 83,95 миллиарда пассажиро-километров.

— В целом результаты производственной деятельности сопоставимы с аналогичным периодом 2022 года, а по некоторым показателям даже превышают их, несмотря на продолжающееся давление со стороны недружественных стран и временные ограничения на авиаперелеты в районе Ближнего Востока, — прокомментировал данные замруководителя Росавиации Алексей Буевич.

Крупнейшим авиаперевозчиком страны остается «Аэрофлот», а в числе пяти лидеров также «Победа», S7 Airlines («Сибирь»), «Россия» и «Уральские авиалинии».

Никита Егоров