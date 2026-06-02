Часть Приволжского района Казани на сутки останется без воды

Это связано с монтажными работами на водопроводе

Фото: Динар Фатыхов

Часть жителей Приволжского района на сутки останется без воды. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

В связи с подключением переложенного участка водопровода жилого комплекса по улице Владимира Кулагина к централизованным сетям воды не будет с 9:00 4 июня до 11:00 5 июня по следующим адресам:

ул. Авангардная, 48/1, 50, 52, 54, 55, 55б, 56, 56/2, 58, 60, 60/2, 60а, 62 корп.1, 2, 3, 5; 66, 66 корп.2, 3; 68, 68 корп.2, 74, 85, 87, 89, 91, 91а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 143, 145, 147, 147а, 147б, 149, 151, 153, 155, 157, 159а, 159б; 159, 159 корп.1, 2; 161, 161а, 163, 165, 167, 167а, 171, 171а, 171б, 173, 185, 187;

ул. Актайская, 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 13, 15, 15а, 17;

ул. Владимира Кулагина, 1, 1/2, 1 корп.1,4; 1а, 2, 2 корп.1; 2а, 3, 4, 4б, 4в, 6, 6/2, 6а, 8, 8а;

ул. Глазунова, 2, 2 стр.2, 4, 6, 6, 6/1, 6а, 7, 8, 8 корп.1, 2; 10, 46, 48/3, 50/4, 52а, 52б, 54, 56, 58а, 58б;

ул. Модельная, 1/48, 1б, 5, 5а, 7, 8, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 13;

ул. Промысловая, 5, 17, 19, 21, 24, 26, 28.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Частичное отключение водоснабжения ожидается в поселке Калининский по адресам: пер.Авангардный, ул.Айни Садретдинова, ул.Балашовская, ул.Бажова, ул.Варганова, ул.Грунтовая, ул.Доватора, ул.Десятидворная, ул.Кабанная, ул.Малая Кабанная, ул.Поперечно-Кабанная, ул.Майкопская, ул.Магнитогорская, ул.Поперечно-Сормовская, ул.Сормовская, ул.Семидворная, ул.Тюменская, пер.Тюменский, ул.Школьная, ПСО «Дружба» и СНТ «Труженик».

Напомним, недавно вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что некоторые регионы установили излишне высокие тарифы на ЖКХ. Для решения проблемы он предложил обязать регионы не менее 5% собираемого тарифа направлять на инвестиции в модернизацию сетей.

При этом Татарстан вошел в число лидеров по снижению количества аварий в сфере ЖКХ.

Зульфат Шафигуллин