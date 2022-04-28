В Саратове рухнул вертолет, столкнувшись с другим — главное

Фото: «Вертолеты России»

Сегодня на территории Кумысной поляны в Саратове упал вертолет «Ансат». Об этом рассказал мэр города Михаил Исаев. На месте работают пожарные, спасатели и врачи центра медицины катастроф. Крушение произошло во время учебного полета.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале написал, что на борту упавшего вертолета находились три человека. Одному из них удалось катапультироваться. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии с ушибами нижних конечностей.

Кабина вертолета «Ансат». Фото: «Вертолеты России»

При падении в вертолете начался пожар. В огне погиб один из членов экипажа. По данным на 14.17 мск, третьего члена экипажа не нашли.

В пресс-службе мэрии Саратова сообщили, что упал только один вертолет, хотя было сообщение о двух. Позже «РИА Новости» со ссылкой на ЦВО рассказали, что в небе столкнулись два транспортных средства, один из вертолетов и упал, а второй приземлился в штатном режиме.

Как пишет Telegram-канал Mash, один из вертолетов зацепился хвостом за второй. Это могло стать причиной крушения. В пресс-службе мэрии Саратова сообщили, что упавший вертолет принадлежал военной базе в поселке Соколово.



Вертолеты «Ансат» разработаны и собираются на Казанском вертолетном заводе. В основном их закупают для нужд МЧС и армии России. На своем борту вертолеты этой модели способны проводить до 1,2 тонны полезной нагрузки. Боевой ударный вертолет «Ансат-2РЦ», например, уже называют легендарной разработкой КВЗ.

Артем Гафаров