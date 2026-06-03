Умер казанский журналист, главный редактор газеты «Шәһри Казан» Радик Сабиров
Причиной смерти стала остановка сердца
Накануне, 2 июня, умер казанский журналист, главный редактор газеты «Шәһри Казан» Радик Сабиров. Об этом сообщил гендиректор «Татмедиа» Шамиль Садыков.
Он также выразил соболезнования родным и близким Сабирова. Причиной смерти главного редактора стала остановка сердца, сообщили в «Шәһри Казан».
— Прощание с Радиком Сабировым состоится сегодня в «Татмедиа» в 11:00, — добавил Садыков.
Сабиров родился в 1979 году в Аксубаевском районе Татарстана. После окончания КФУ (в то время — КГУ) он работал в газете «Безнең спорт», журнале «Мәгариф» и интернет-издании «Интертат». В 2014 году он возглавил журнал «Идель», а с 20 июня 2019 года занимал должность главного редактора газеты «Шәһри Казан». Еще он имеет ученую степень кандидата филологических наук.
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