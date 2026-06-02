Творчество Мусы Джалиля станет первым томом «Библиотеки литературных шедевров»

Собрание книг «будет включать переводы на русский лучших произведений наших национальных литератур и сделает их доступными для самого широкого круга читателей»

Фото: Динар Фатыхов

В России стартует проект по изданию серии книг «Библиотека литературных шедевров народов России», который был создан по поручению президента России Владимира Путина 3 февраля. Первым томом станет сборник произведений великого татарского поэта Мусы Джалиля, сообщил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России с президентом директор института мировой литературы имени Горького Владимир Полонский.

Сейчас активно ведется работа над первыми двумя томами серии — татарской и осетинской литературы.

— В данный момент в сотрудничестве с коллегами из Казани и Владикавказа у нас вовсю идет работа над первыми двумя томами серии: томом татарской литературы (Муса Джалиль) и томом литературы Северного Кавказа (осетинская литература, Коста Хетагуров). В обоих томах уже полностью подготовлены к научной публикации тексты произведений. К концу года мы планируем завершить научную работу над этими томами и перейти непосредственно к предыздательскому циклу подготовки — редактуре и корректуре, а в следующем году надеемся эти тома издать и распространить, — заявил Полонский.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Не менее значимо запустить в текущем году и подготовку к изданию книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». Она будет включать переводы на русский лучших произведений наших национальных литератур и сделает их доступными для самого широкого круга читателей, — заявил Владимир Путин.

Ранее в Казани обсудили наследие Мусы Джалиля: в КФУ привезли «Моабитские тетради» поэта‑героя. Одним из открытий стало обнаружение в личном фонде поэта, который хранится в Казани, блокнота с иллюстрациями.

Наталья Жирнова