Мэр Саратовской области сообщил о падении вертолета «Ансат», который производится в Казани

Фото: «Вертолеты России»

В Саратовской области во время учебного полета упал вертолет. Об этом мэр Саратова Михаил Исаев написал в своем Telegram-канале. Источники ТАСС утверждают, что в небе столкнулись два вертолета.

— На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый, — пишет Исаев.

Фото: Максим Платонов

Мэр города сообщает, что экипажу удалось покинуть самолет на парашютах. Одного пилота уже нашли живым. Источники ТАСС сообщают, что в крушении погиб как минимум один человек, двум удалось катапультироваться.

На месте ЧП работают спасатели, пожарные и врачи скорой помощи. По указанию мэра, на месте крушения развернут полевой штаб для оказания всей необходимой помощи экстренным службам.

Вертолет «Ансат», о котором пишет мэр Саратова, производится на Казанском вертолетном заводе. Его используют ВВС и МЧС России.



Артем Гафаров