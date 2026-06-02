Иран изменил позицию по переговорам с США о ядерной программе

При этом руководитель Госдепа США Марко Рубио подчеркнул, что сам факт начала обсуждений не гарантирует достижения соглашения, которое будет удовлетворять интересам США

Глава Государственного департамента США Марко Рубио сообщил о существенных изменениях в позиции Ирана на текущих переговорах с американской стороной. По его словам, Тегеран впервые выразил готовность обсуждать вопросы, связанные с ядерной программой страны.

На слушаниях в Сенате США Рубио отметил, что месяц назад иранская сторона категорически отказывалась даже упоминать ядерную проблематику в ходе диалога. Сейчас же ситуация изменилась, и Иран согласился включить этот вопрос в повестку переговоров.

При этом руководитель Госдепа подчеркнул, что сам факт начала обсуждений не гарантирует достижения соглашения, которое будет удовлетворять интересам США. По его словам, переговоры — это только первый шаг к возможному урегулированию разногласий между странами.

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Наталья Жирнова