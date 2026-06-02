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Иран изменил позицию по переговорам с США о ядерной программе

21:31, 02.06.2026

При этом руководитель Госдепа США Марко Рубио подчеркнул, что сам факт начала обсуждений не гарантирует достижения соглашения, которое будет удовлетворять интересам США

Иран изменил позицию по переговорам с США о ядерной программе
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Глава Государственного департамента США Марко Рубио сообщил о существенных изменениях в позиции Ирана на текущих переговорах с американской стороной. По его словам, Тегеран впервые выразил готовность обсуждать вопросы, связанные с ядерной программой страны.

На слушаниях в Сенате США Рубио отметил, что месяц назад иранская сторона категорически отказывалась даже упоминать ядерную проблематику в ходе диалога. Сейчас же ситуация изменилась, и Иран согласился включить этот вопрос в повестку переговоров.

При этом руководитель Госдепа подчеркнул, что сам факт начала обсуждений не гарантирует достижения соглашения, которое будет удовлетворять интересам США. По его словам, переговоры — это только первый шаг к возможному урегулированию разногласий между странами.

Ранее Россия обновила Концепцию безопасности в Персидском заливе на фоне эскалации конфликта.

Наталья Жирнова

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