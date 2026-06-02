Россельхознадзор ограничил ввоз картофеля, баклажанов, семечковых культур и сухофруктов из Армении

Ограничения связаны с тем, что Армения не может должным образом подтвердить безопасность отправляемых товаров

Фото: Динар Фатыхов

В России ввели запрет на ввоз семечковых плодов, баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении, а также их транзит через страны ЕАЭС. С 3 июня Россельхознадзор временно ограничит поставки этих продуктов из республики.

Ограничения связаны с тем, что Армения не может должным образом подтвердить безопасность отправляемых товаров. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработан соответствующий механизм контроля продукции.

— Это в очередной раз подтверждает, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей, — снова заявили в российском ведомстве.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

После реформы 2019 года Министерство сельского хозяйства Армении было ликвидировано, его функции перешли к Министерству экономики. Сейчас это ведомство отвечает за всю аграрную политику страны, включая контроль сельхозпроизводителей, применение пестицидов, органическое сельское хозяйство и другие направления.

Напомним, что Россельхознадзор с 22 мая ввел временные ограничения на импорт цветочной продукции из Армении. Уже с 30 мая ведомство ввело временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. «Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках», — сказано в официальном сообщении Россельхознадзора. Также с 2 июня Армения должна приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, а также винограда и косточковых, предназначенных для экспорта в Россию.



Наталья Жирнова