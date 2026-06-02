В Казани перекроют центральные улицы в связи с проведением Казанского триатлона 26 июля

Кроме того, в городе изменят схемы движения общественного транспорта и временно запретят парковку средств индивидуальной мобильности

Фото: Максим Платонов

В Казани 26 июля могут временно ограничить движение транспорта из-за проведения Казанского триатлона. Такая информация следует из постановления исполкома, которое находится на антикоррупционной экспертизе. Ограничения затронут ряд центральных улиц и будут действовать с раннего утра до 16:15.

Из-за соревнований перекроют движение на мосту «Миллениум», а также на участках улиц Вишневского, Ершова, Карла Маркса, Толстого, Большой Красной и Кремлевской набережной. Кроме того, в городе изменят схемы движения общественного транспорта и временно запретят парковку средств индивидуальной мобильности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этот день в Казани пройдет Казанский триатлон, в программу которого войдут соревнования по триатлону и акватлону различного уровня. Судя по данным документа, где сказано о запрете движения с 00:00 22 июля до 23:30 26 июля на парковке Дворца земледельцев, там будет проходить концерт в честь мероприятия.

Напомним, что участок реки Казанки на четыре дня, с 11 по 14 июня, закроют для маломерных судов. Причина ограничений — проведение первенства России по триатлону среди юношей.

Наталья Жирнова