В Татарстане 16,3 тыс. выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку: главное

Для получения аттестата нужно набрать минимум 24 балла

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 4 июня состоится единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который является одним из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании и требуется для поступления в вузы. Проверка знаний ожидается у 16,3 тыс. выпускников. Среди них 204 человека имеют ограничения по здоровью, сообщила пресс-служба Минобразования республики.

Для успешной сдачи и получения аттестата нужно набрать минимум 24 балла и 40 баллов для подачи документов в ВУЗ. Экзамен начнется в 10:00 и продлится 3 часа 30 минут. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья длительность экзамена составит 5 часов.

Экзамен будет проводиться в 102 пунктах, включая 86 образовательных учреждений и 16 домашних пунктов. В организации работы пунктов примут участие 5285 педагогов, а в аудиториях обеспечено онлайн-видеонаблюдение.

В государственном выпускном экзамене (ГВЭ) по русскому языку примут участие 158 выпускников, для которых организованы 39 пунктов проведения экзамена и 49 аудиторий с офлайн-видеонаблюдением. В этом процессе будет задействовано 376 педагогов.

Для проведения ЕГЭ в пунктах используются современные технологии: экзаменационные материалы будут передаваться по интернету, осуществляться печать полного комплекта контрольно-измерительных материалов в аудиториях, а также сканирование бланков.



Вопросы экзамена требуют от выпускников развернутых ответов или выбора нескольких правильных вариантов на заданиях с 1 по 26, а также написания сочинения-рассуждения на заданную тему (задание 27). Бланк ответов №1 обрабатывается автоматически, в то время как сочинения (бланк ответов №2) оценят эксперты республиканской предметной комиссии.

Никита Егоров