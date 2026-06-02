Мединский призвал ввести отработку для студентов, отучившихся в вузе на бюджете

Сейчас государство в плане финансирования высшего образования действует по принципу «доброго дяди»

В системе высшего образования нужно реализовывать планово-капиталистическую модель. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт».

— За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице. Если платит предприятие — оно после окончания вуза ваш будущий работодатель. Оно несет риски, следит за содержанием образовательной программы, чтобы вас ерунде не учили. Если платите сами — вы субъект рыночного риска, — сказал он.

Мединский подчеркнул, что сейчас государство в плане финансирования высшего образования действует по принципу «доброго дяди». Иными словами, власти платят за обучение и мало интересуется будущим трудоустройством.

— Государство как бы выполняет социальную функцию: занимает молодого человека чем-то на четыре-шесть лет. При этом уровень получаемых знаний непонятен, а вопрос, нужен ли этот специалист рынку, в принципе мало кого волнует, — объяснил помощник президента.

По его словам, если студент после получения бесплатного высшего образования не имеет перед государством никаких обязательств, то значит, что деньги из бюджета выброшены на ветер.

Никита Егоров