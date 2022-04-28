В начале мая в Казани откроется спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Казани на территории мечети «Ярдэм» по улице Серова завершилось строительство спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Его открытие запланировано на начало мая, сообщает мэрия города.

Отмечается, что на спортивном объекте одновременно могут тренироваться до 40 человек, а занятия будут бесплатными. Уже составлено расписание тренировок, набран штат из 18 тренеров, а также закуплены два специально оборудованных автомобиля.

На первом этаже комплекса расположены многофункциональный спортивный зал, где могут проводиться тренировки по массовым видам спорта, и тренировочный зал для посетителей, передвигающихся при помощи инвалидной коляски. На втором этаже расположены залы для силовых и кардиотренировок, массажный кабинет и кабинет с оборудованием для электрической мышечной стимуляции.

Имам-хатыб мечети «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов рассказал, что покрытие в многофункциональном зале подобрано с учетом паралимпийских стандартов, а функционал позволяет проводить тренировки по многим паралимпийским видам спорта.



Фото: kzn.ru

15 декабря мэрия Казани сообщала, что строительство спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями подходит к завершению и объект готов на 90%. Тогда в нем проводилась установка дверей, электрооборудования и сантехники. В мэрии уточнили, что спорткомплекс будет использоваться в качестве площадки для подготовки к Паралимпиаде.



Максим Кокунин