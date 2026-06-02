Бастрыкин поручил доложить о результатах расселения жителей аварийного дома в Альметьевске

Пятиэтажку 1970 года постройки признали аварийной и подлежащей сносу еще в 2008 году

Председатель СКР Алесандр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Альметьевске.

Как сообщила пресс-служба СКР, жильцов одного из домов очень долго не расселяют. В 2008 году пятиэтажку 1970 года постройки признали аварийной и подлежащей сносу, однако в 2010 году его исключили из списков в связи с проведением капремонта. Вместе с тем в 2018 году строение повторно признано непригодным для проживания из-за высокой степени износа несущих конструкций, разрушающихся перекрытий и кирпичной кладки фасада, трещин в стенах и нарушения целостности кровли. Однако до настоящего времени мер к предоставлению гражданам благоустроенных жилых помещений не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.



Теперь исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что дело о ДТП с питбайком в Татарстане, где погиб подросток, дойдет до Бастрыкина.

Никита Егоров