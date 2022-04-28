В Чистополе мошенник взломал сайт цветочного магазина и украл 79 букетов на 3 млн рублей

В Чистополе полицейские установили злоумышленника, взломавшего сайт цветочного магазина и заказавшего 79 букетов по измененной цене. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В дежурную часть ОМВД России по Чистопольскому району обратился предприниматель с заявлением о совершении в отношении него мошенничества. Неизвестный на сайте магазина изменил настройки и уменьшил стоимость букетов. Материальный ущерб составил около 3 млн рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полиция установила и задержала злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Казани. Делая заказ на сайте, он выяснил, что можно изменить настройки стоимости платежа за букет и вместо 40 тысяч рублей заплатить пять рублей. Молодой человек воспользовался этим и с января по март заказал 79 букетов, оплачивая каждую покупку по три-пять рублей. Цветы он дарил друзьям и знакомым, часть продал.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к нему.

Фото: Максим Платонов

В начале марта житель Бугульмы обратился в дежурную часть отдела МВД с заявлением о мошеннических действиях. Он лишился денег, пытаясь купить цветы в интернете. Мужчина оформил заказ, и продавец скинул ему номер своей карты, на которую покупатель перевел 3,5 тысячи рублей. В назначенный срок заказ не был доставлен.

Дарья Акимова