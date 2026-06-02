Татарстан претендует почти на миллиард рублей на развитие общественных пространств

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды участвуют 12 населенных пунктов, в том числе впервые представлено Апастово

Проект Апастово. Фото: предоставлено Институтом развития города

Татарстан направил 12 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Результаты станут известны в августе 2026 года. В случае победы регион может получить около 949 млн рублей федерального финансирования на благоустройство общественных пространств, сообщает Институт развития городов РТ.

В конкурсе участвуют Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Елабуга, Нурлат, Бавлы, Болгар, Черемшан, Новошешминск, Тюлячи, Билярск, а также впервые Апастово.

предоставлено Институтом развития города

Проекты охватывают обновление парков, набережных и социальных территорий, включая детский парк в Бугульме, набережную реки Большой Черемшан в Черемшане и территорию Центральной районной больницы в Бавлах.

Основной акцент делается на функциональности и востребованности будущих общественных пространств.

За восемь лет участия в конкурсе Татарстан привлек 3,46 млрд рублей на развитие 55 общественных территорий в 23 населенных пунктах.

предоставлено Институтом развития города

Ранее за благоустройство общественных пространств проголосовали более 97 тыс. казанцев. Голосование будет длиться до 12 июня.

Наталья Жирнова