Фестиваль «Нур» в Казани посетили рекордные 155 тыс. человек

Инсталляции российских и зарубежных художников развернулись более чем на 10 городских площадках

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году фестиваль «Нур», который провели в Казани, посетили рекордные 155 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

— В этом году мы побили рекорд и собрали 155 000 гостей, — говорится в сообщении.

Напомним, что в столице Татарстана фестиваль медиаискусства «Нур» открылся в шестой раз. Это место, где технология встречается с поэзией, а городское пространство превращается в живой холст. Инсталляции российских и зарубежных художников развернулись более чем на 10 городских площадках. Самые яркие снимки с мероприятия — в фоторепортаже «Реального времени».

Никита Егоров