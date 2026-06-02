В Татарстане увеличили сроки навигации для маломерных судов

Если ранее она шла до 1 ноября, то по нынешним правилам сезон продлевается на 10 дней

Фото: Артем Дергунов

Кабинет министров Татарстана утвердил новые правила пользования маломерными судами на водных объектах региона. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно новым правилам, плавание маломерных судов на судоходных водоемах будет разрешено с 25 апреля по 10 ноября при наличии необходимого навигационного оборудования. По предыдущему постановлению навигация завершалась 1 ноября. На несудоходных водоемах навигация открывается после спада паводковых вод.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В правилах установлены ограничения скорости движения судов: не более 10 км/час в 50-метровой зоне от портов, пристаней и мест массового отдыха, а также в акваториях вблизи мостов и под ними. Ранее около пляжей и причалов разрешалось проезжать со скоростью 15 км/час. В акваториях, объявленных памятниками природы, скорость ограничена до 5 км/час.

Ранее архитектурный отдел Института развития Казани поделился подробной концепцией современного многофункционального пространства на набережной Казани. Проект «Кремлевский причал» станет частью общей стратегии развития речной инфраструктуры города.

Напомним, что на Казанке на четыре дня запретят кататься на катерах и лодках — в городе пройдет первенство по триатлону.

Наталья Жирнова