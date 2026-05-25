Финальный штрих: как последний высотный ЖК центра Казани изменит жизнь на Суконке

Когда будет завершено строительство жилого комплекса «Резиденция Баркли Дан», Суконная Слобода получит не только завершение архитектурного облика, но и новую точку притяжения, и новые жизненные сценарии в центре

На улице Островского идет большая стройка: вырастает последний высотный жилой комплекс центра Казани «Резиденция Баркли Дан». Он даст Суконной слободе не только сотни лотов элитного жилья, но и новую точку притяжения, архитектурную достопримечательность, элементы делового, торгового и рекреационного пространства. В этой статье поговорим о том, как логически завершается облик этой части города и как именитый московский девелопер улучшит жизнь в центре Казани. «Реальное время» усмотрело пять главных параметров изменений Суконной слободы. Подробнее — в материале.

Изменение №1: завершение исторического цикла развития района

Жилой комплекс «Баркли Дан» быстро растет на бывшем пустыре посреди Суконной слободы. Этот район был одной из главных точек, сформировавших душу и сердце современной Казани. Поэтому московский девелопер Barkli очень внимательно подошел к осмыслению истории и архитектурному ансамблю локации.

Концептуально «Баркли Дан» замыкает круг развития этого района, который вырастал как ядро промышленного развития Казани, воспитывал в своей среде предпринимателей, купцов, представителей богемы.

Сейчас Суконка живет как элитный район города, его историческое и деловое сердце. Но она видела нищету и богатство, бунты рабочего люда и их стремление к свободе, развитие купеческих фамилий и промышленных предприятий — что обогатило ее историю и архитектуру. Начиная развивать здесь жилой комплекс, нужно было учесть все пласты исторического развития и суметь вписаться в культурный контекст, чтобы не оказаться красивым, но чужеродным элементом.

Еще на презентации «Баркли Дан» представители застройщика рассказывали о том, что много изучали историю и культуру Татарстана и Казани, чтобы вписаться в урбанистическую среду. Название прорабатывали более полугода — и выбрали «Дан» (в переводе с татарского «слава», «известность», «гордость», «хвала») как связующее звено между историей и современностью. Он говорит об обретенном сегодня благополучии, отдавая дань благодарности и почета тем, кто жил и работал здесь в прошлом.

Изменение №2: рождение архитектурной точки притяжения

Жилой комплекс «Баркли Дан» задумывался как завершение «испанского квартала» — концепции, которую предложил для Суконной слободы Хосе Асебильо. Вместе с ЖК «Барселона» он будет формировать «ворота в исторический центр» со стороны улицы Островского.

Во многом проект знаковый благодаря опыту Barkli. Ведь это он заложил стандарты премиальной недвижимости в России и дал начало «Золотой мили» в Москве — превратил Хамовники, Остоженку и Пречистенскую набережную в элитный район. И вот теперь Barkli привносит в свой первый казанский проект опыт и наработки, накопленные за 30 лет. Важно было, в соответствии с современными градостроительными нормами, не просто поместиться в заданную площадь застройки, но вписать здания в сложившийся архитектурный ансамбль. Для этого была проделана большая работа: жилой комплекс перепроектировали несколько раз, чтобы прийти к идеалу.

Две высотные башни с коммерческой зоной в стилобатной части и элегантный малоэтажный корпус строятся в архитектуре неоклассицизма с включениями ар-деко. Архитектурно получается своеобразная отсылка не только к эпохе расцвета купеческой мысли, но и к культурному пласту жизни, к богеме. Ведь не забываем: здесь, на Суконке, родился и вырос Федор Иванович Шаляпин!

Архитектура двух разноэтажных башен особая: они ступенчатые, слегка сужающиеся к верху. Вовне, к фасадной части, выходит стилобат на 4 этажа — чтобы создать плавный визуальный подъем, гармонично вписаться в окружающую застройку и не нависать над улицей.

Благодаря выдающемуся архитектурному проекту, бывший пустырь на Островского превращается в точку притяжения для прогулок казанцев, в новую достопримечательность центра города.

Изменение №3: новая торговая галерея и офисные площади

Суконная слобода XXI века — место с одним из самых дорогих квадратных метров в Казани. Однако микрорайону не хватает сильных ресторанов и статусных торговых точек, соответствующих уровню тех людей, кто здесь живет сейчас и собирается жить в будущем. Barkli видит необходимость наполнить коммерческую зону в соответствии с потребностями жителей района.

Коммерческий директор Barkli Евгений Богданов в комментарии для «Реального времени» рассказывает:

— Общее количество коммерческих площадей в «Баркли Дан», включая торговые и офисные, составляет 7000 квадратных метров. Из них торговые площади — это 3000 квадратных метров, остальное — офисные помещения. Ретейл располагается на первых этажах, а офисная зона — на втором и третьем (включая зону велнес и фитнеса). Торговые площади мы продаем не инвесторам в чистом виде, а партнерским компаниям, которые откроют свои точки продаж и сформируют на этой территории единый кластер. Мы выбрали модель продажи под конкретных партнеров как раз с тем, чтобы сохранить в концепции жилого комплекса идею дорогого торгового сегмента. А вот офисы находятся в свободной продаже — бизнес сам решит, что там будет располагаться.

Кроме того, как рассказывает представитель Barkli, рассматривается создание большой йога-студии на третьем этаже коммерческой зоны. А на четвертом этаже — в помещении с панорамным остеклением и выходом на террасу стилобата — откроется ресторан. Новые заведения, бутики, офисы, которыми наполнится коммерческий блок «Резиденции Баркли Дан», встроятся в общественный кластер Суконной слободы и поднимут его статус.

Изменение №4: формирование нового комьюнити жильцов

Поскольку арендных и инвестиционных квартир в «Баркли Дан» не предполагалось, жилье покупают для себя и своей семьи. А значит, здесь будет сформировано комьюнити жильцов, обладающих общими ценностями, уровнем дохода и образования, со схожим образом жизни.

— Изначально концепция жилого комплекса задумывалась нами как семейная резиденция, — рассказывает Евгений Богданов. — С начала продаж по сегодняшний день мы видим ее соблюдение. В основном «уходят» двух-, трехкомнатные квартиры — их покупают для постоянного проживания с семьей, с детьми. Но видим мы и вторую концепцию — «пиджачные квартиры» для людей, которые живут за городом, но основную рабочую неделю проводят в городе. Им нужно приехать, переодеться, отдохнуть, возможно, остаться на ночь. Такие квартиры для деловых людей у нас тоже сейчас востребованы. А вот интереса к инвестиционным квартирам мы пока не видим. Это связано с тем, что мы изначально не закладывали низкую стоимость на старте продаж.

Интересно, что 90% покупателей квартир в этом жилом комплексе на сегодняшний день — жители Казани. Это те, для кого локация в Суконной слободе знакома и понятна, а для некоторых это исторический район, в котором они провели детство. Соответствующим образом вырисовывается портрет сообщества людей, которые поселятся в «Баркли Дан». Это будут люди с достойным заработком, с семьей, желающие сохранить свою приватность, жить в исторической части города в высококлассном жилье.

Изменение №5: появление новых лотов премиальной недвижимости

Богатая квартирография разделяется на несколько ценовых сегментов — от «бизнес плюс» до люкса. Выбрать пока есть из чего. Всего в проекте 330 квартир разной конфигурации, площади и жизненного сценария — от 30-метровых однокомнатных до 500-метровой двухуровневой видовой резиденции.

— Особенности проекта таковы, что планировка каждой квартиры, по сути, уникальна. Но основные требования к премиальному жилью учтены: большие спальни с гардеробной и санузлом, обязательное наличие гостевых санузлов. Даже однокомнатные лоты с небольшой квадратурой спроектированы комфортно и гармонично. Для квартир в малоэтажной секции предусмотрены и помещения для обслуживающего персонала, где могут храниться вещи или инвентарь для уборки. Есть гостевые санузлы с зоной в квартире для мойки лап собак. Пока еще сохраняется большой выбор — можно купить все, исходя из собственных потребностей и интересов, — рассказывает Евгений Богданов.

Есть в «Баркли Дан» особенные квартиры с уникальными видовыми характеристиками на последних этажах башен. В исторической части города таких проектов больше не будет — с прекрасными видами на озеро Кабан и ансамбль Старо-Татарской слободы, и на Волгу, и на кремлевскую часть. А для тех, кому не нравятся высокие этажи, есть квартиры в малоэтажной секции. К примеру, в этом корпусе есть планировки со сквозным выходом из спальни в гардеробную, из гардеробной — в ванную, а из ванной — на личную террасу.

Еще одна важная ремарка: притом что комплекс находится в популярной локации с высокой проходимостью, полностью выдерживается концепция приватности жизни внутри комплекса. Внутренний двор, собственные террасы и закрытые зоны отдыха на стилобатной части. А строгие меры безопасности сохранят покой жильцов. Это фирменный почерк Barkli: громкий яркий проект, центр притяжения снаружи — и полная камерность и комфорт внутри.

Концепцию дворовой территории и озеленения стилобата и террас разрабатывало столичное бюро «Утро». Вдумчивое озеленение, дополнительная подсветка, автоматическое орошение в жаркие периоды, детские и спортивные площадки — все это уже согласовано и готово к реализации. Здесь даже зона для выгула собак будет не в виде огороженной площадки, а в формате дизайнерского пространства.

Вместо послесловия

Итак, масштабная, знаковая стройка, которая сейчас идет на улице Островского, — начало грандиозных изменений. В Суконной слободе появится новая точка притяжения: исторического, архитектурного, общественного. Сложится новое комьюнити жильцов — с сохранением деловых традиций и семейных связей.

