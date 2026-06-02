ВС России ударили по предприятиям ОПК в Киеве, Запорожье и Харькове

С российской стороны это был ответ на террористические акты киевского режима

Минувшей ночью армия России ударила высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Атаке подверглись также объекты топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, и военные аэродромы, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что со стороны России это был ответ на террористические акты киевского режима.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил виновных в теракте ВСУ в Старобельске о неминуемом наказании. На месте атаки нашли части антенны Starlink.

До этого сообщалось, что число погибших при ударе по колледжу в Старобельске выросло до 21 человека. Путин уже поручил оказать поддержку семьям пострадавших после этой трагедии.

Никита Егоров