В аэропорту Казани у гражданина Франции изъяли протезы и макеты костей

Иностранец утверждал, что не знал об обязанности задекларировать товары

Фото: Динар Фатыхов

В казанском аэропорту сотрудники таможни изъяли у француза 17 недекларированных изделий, а именно металло-пластиковые протезы и макеты костей из полимерного материала.

Как сообщила пресс-служба татарстанской таможни, пассажир прилетел в столицу Татарстана из Стамбула. Причем гражданин Франции следовал через «зеленый» коридор. По словам самого нарушителя, данные изделия являются выставочными образцами, которые он привез для участия в форуме в Чебоксарах. Более того, после завершения мероприятия он планировал забрать их с собой обратно во Францию, утверждая также, что не знал о необходимости письменного декларирования данных товаров.



В итоге против француза возбудили административное дело по статье о недекларировании либо недостоверном декларировании товаров. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ вскрыли схему иностранных спецслужб по установке шпионского ПО чиновникам.

Никита Егоров