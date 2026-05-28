Дмитрий Брагин: «В Казани на трассе перепады высот самые большие в России»

Пилот команды «ТАИФМоторспорт» — о начале сезона кольцевых гонок и об особенностях гоночных трасс в разных городах

12—14 июня на трассе KazanRing Canyon состоится второй этап чемпионата России по кольцевым гонкам. Республика ждет результатов и от наших автогонщиков из команды «ТАИФМоторспорт». Ее пилот Дмитрий Брагин, один из самых титулованных автоспортсменов страны, мастер спорта международного класса, рассказал «Реальному времени» во время онлайн-конференции о том, как прошел первый этап в Москве и охарактеризовал особенности различных российских трасс, в том числе и казанской, которая считается одной из самых непростых.

«Практически все получилось, за некоторыми исключениями»

— Началось лето, уже стартовал спортивный сезон. Как сложился первый этап чемпионата России для команды?

— Для начала, хотелось бы сказать, что в межсезонье мы проделали определенную работу. Я с 2024 года выступал на автомобиле новой генерации, и предыдущие два сезона мы были в поиске оптимальных настроек, регулировок этого автомобиля, потому что он очень непростой. Из-за того, что в первом сезоне мы с моим напарником Михаилом Симоновым выступали на разных автомобилях, обратная связь по этой машине была только от меня.

В 2025-м мы переоборудовали оба автомобиля в последнюю спецификацию, но и там оказался «подводный камень»: надо было «разгонять» моего нового напарника по команде Петра Плотникова. Поэтому уделить больше времени новым настройкам автомобиля не получалось, потому что в большей степени мы занимались пилотированием и работой над ошибками. Мы были, откровенно говоря, в роли догоняющих: пока мы разгонялись, соперники уже успевали ускориться, и за ними было не угнаться.

Подходя к этому сезону, мы сделали определенные выводы, провели работу, получили в этом колоссальную поддержку от нашего руководителя Тимура Шигабутдинова. Я считаю, все это было сделано не зря, и наша скорость, которая была продемонстрирована на первом этапе (так как все ехали еще в равном весе), я считаю, была удовлетворительной. Практически все получилось, за немногими исключениями. Чуть-чуть не удалось Максиму в квалификации выиграть поул-позицию, но для первого раза, я считаю, результат неплохой.

— Вы заговорили о напарниках по команде. В этом году у вас опять новый партнер — Максим Солдатов. Если я не ошибаюсь, в прошлом году он выступал в зачете Туринг-лайт. Как было принято это решение о смене его квалификации?

— В конце прошлого сезона в Грозном после российской серии кольцевых гонок (назовем это спринтерскими гонками) проходило соревнование «Ахмат Рейс» — соревнование формата Endurance, гонка на выносливость. Я должен был выступать с местным пилотом Ахмадом Ибрагимовым, но он к тому времени еще не успел восстановиться после болезни. Мне предоставили возможность найти себе напарника на эту гонку, чтобы заменить Ахмада. Я, недолго думая, выдвинул кандидатуру Максима Солдатова, никто не был против. Мне доверились в этом выборе.

Это был некий экзамен для него на то, как он проявит себя в классе «Туринг». Для него, во-первых, это была хорошая мотивация, чтобы показать себя. Во-вторых, у него уже был опыт участия в этом классе несколько лет назад, но, как я понимаю, там автомобиль несколько не соответствовал его скорости. Поэтому он даже сезон не закончил в туринге и перестал соревноваться в этом классе, потому что результаты были очень низкие. Хотя в первом этапе он сразу же заработал подиум, и это было многообещающе — но потом даже ни разу не попал на реверсивный старт, ни разу не заехав в десятку по квалификации.

Проведя в младшем классе — туринг-лайте — под моим руководством два сезона, он показал себя с очень хорошей стороны. Также Максим принимал участие в ледовых гонках. Это целеустремленный человек, который все свое время уделяет автогонкам, изучает правила, техническую составляющую автомобиля, класса. Это о многом говорит. Он полностью погружен в гонки и нацелен на максимальный результат.

«12—14 июня пройдет второй этап — наш домашний, в Казани»

— Вы сказали, что не все удалось в первом этапе. Но коллеги говорят, что Максиму удалось удивить вице-чемпиона Александра Смоляра. Чем удивил?

— Чуть не получилось — хотелось, конечно, выиграть, и все для этого было. Но Максим в квалификации оказался только вторым. С другой стороны, это был для него некий дебют, и он наверняка волновался. Ведь ставки на первом этапе очень высоки. Он неплохо с этим справился, но я считаю, что могло быть лучше. Потенциал, заложенный на тренировках и на официальной практике, говорил о том, что он должен был проехать еще быстрее. Но Максим подловил соперника на ошибке в первой гонке и выиграл. Можно сказать, в конце первого круга лидировал и сохранил свою позицию до финиша.

Следующий московский этап будет в октябре, заключительный в этом сезоне. 12—14 июня пройдет второй этап — наш домашний, в Казани. Пользуясь случаем, я приглашаю всех зрителей и болельщиков на трассу KazanRing Canyon. А вот третий этап, который должен состояться на Смоленском кольце, пока, по неофициальной информации, остается под вопросом. Возможно, этап будет перенесен на другой автодром.

— Первый этап проходил жестко, по общему ощущению. А у вас какие ощущения?

— Я бы не сказал о какой-то жесткости. Да, были моменты с нарушением правил, и за это нарушители понесли наказание. Например, Рустам Фатхутдинов в конце первой гонки меня некорректно обогнал так, что я вылетел за пределы трассы. За это он получил пенализацию. Нас поменяли местами — я считаю, для него это даже неплохой вариант, потому что большой временной пенализации он не получил. У нас была борьба за третье место, и в конце гонки судьи выяснили все обстоятельства случившегося, посмотрели все камеры с автомобилей. В трансляции эпизод не попал, и думаю, судейское решение было отложено именно поэтому. И это была единственная пенализация первой гонки.

А во второй гонке жесткие наказания понесли несколько участников, и это повлияет на дальнейшую борьбу. Временную пенализацию получил только Иван Чубаров за столкновение с Александром Смоляром. Их тоже поменяли местами в итоговой таблице. Таким образом Максим Солдатов поднялся на одну позицию выше.

Также два наказания получил Захар Слуцкий, который выиграл вторую гонку, но был наказан на перспективу замечаниями и штрафными баллами за два инцидента с Михаилом Симоновым — на старте и на втором круге. Я считаю, это достаточно весомые наказания. Вроде бы ничего страшного, и позицию в гонке он не потерял. Потому что замечания имеют накопительный эффект на сезон, а значит, права на ошибку у него уже нет. Если он еще раз позволит себе такие действия, то вынужден будет пропустить гонку.

«Сложность трассы заключается в ее конфигурации»

— Каковы особенности трасс в Казани и в других городах?

— Сложность каждой трассы заключается в ее конфигурации. Потому что нужно знать все ее подробности. Хотя мы и ездим каждый день практически по одним и тем же трассам, но из года в год появляются определенные нюансы. Меняется климат, после зимы возможна деформация почвы, из-за которой меняется дорожное полотно. Где-то оно прогибается, где-то появляется колейность. Не так явно, как на дорогах общего пользования, но все же и на гоночной трассе это присутствует.

Где-то «держака» добавляется — шина с дорожным полотном лучше сцепляется, а где-то наоборот. Температура, кстати, тоже на это влияет. Чем выше температура гоночной дорожки, тем хуже сцепление с шиной. Она «плывет» и держит чуть хуже. Из-за этого увод колеса становится больше, особенно если все происходит в борьбе на скоростях.

По телевизору совсем не передать того, что происходит с автомобилем, когда шина уже не держит. Ты смотришь на экран и думаешь: «Ну что же происходит, почему ты отстаешь и перестал бороться?». А это шина не дает сцепления с дорогой и уже не позволяет продолжать острую борьбу, как это происходит на первых кругах. Во второй половине гонки такое обычно происходит.

На некоторых трассах это очень сильно влияет на процесс — колесо быстро деградирует, а на некоторых не так быстро. Например, «Игора драйв» подготовлена под гонки «Формулы 1», там очень длинные прямые, и шина может за счет этого больше остывать. А в Казани на трассе очень большие перепады высот — самые большие в России. Третий сектор очень скоростной, сильно нагружает шину, причем на спуске, поэтому шина здесь сильнее деградирует, чем на той же «Игоре драйв». Щадящая трасса в Нижнем Новгороде. Там и само полотно более скользящее, нет «держака», но к шине трасса лояльна. Расход шин там сильно меньше, чем в Казани. На Смоленском кольце более абразивный асфальт, шина еще больше нагружена и еще быстрее деградирует. Показывает сильную разницу в темпе уже на третьем круге. Это не из-за пилота происходит, а из-за деградации шин.

— Говорят, что в плане управляемости казанская трасса одна из самых коварных — там можно и вылететь с трека, и «закопаться» в гравийных ловушках. Это так?

— Так спроектирована трасса. Это элемент ее сложности, потому что права на ошибку вылета на ней нет. Особенно когда заезд происходит в дождь. Там нужна мегаконцентрация и четкость в торможении. Потому что когда колеса на торможении блокируются, то автомобиль на них в поворот вписаться не сможет. И если вовремя не отпустить педаль тормоза, то можно покинуть гоночное полотно, а гравийная ловушка не позволит автомобилю выехать. Для этого они там и сделаны, чтобы резко погасить скорость и не получить травм. В этом состоит коварство трассы.

«Ошибаются даже великие спортсмены»

— Есть ли у вас опыт участия в гоночных марафонах? В 12-часовой московской гонке, например?

— Она стартует на днях. Это самая длинная гонка в истории в России, до этого были 6-часовые. Марафонские гонки — это тоже интересно. Там очень сильно работает именно стратегия, тактика, а не только чистая скорость. Понятно, что и она нужна, но она, в отличие от спринтерских 25-минутных гонок, не в приоритете. Марафонские гонки в России длятся от 4 часов, едет не один пилот, а два — три. И этот механизм нужно поддерживать единым. Все должно быть четко. Каждый должен знать, что делать в той или иной ситуации. Не допустить ошибок на пит-стопах (при смене пилота, дозаправке, смене шин).

Приведу пример: все знают четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Он сейчас увлекается марафонскими гонками. И как бы это ни звучало, каким бы он ни был великим, но недавно его команда на очередном марафоне ошиблась. Использовала несколько дополнительных шин, которые нельзя по регламенту. Финишировали они едва ли не первыми, но их дисквалифицировали за это нарушение. Казалось бы, на таком уровне подобных ошибок не бывает. Но ошибаются даже великие спортсмены. Ведь дисквалифицировали не безымянного механика, а всю команду во главе с Максом Ферстаппеном. Поэтому надо, чтобы каждый знал, что делает, знал правила. Это сильно сложнее, чем спринтерские гонки. Но очень интересно.

Нам дают возможность ехать в Грозном — как раз в «Ахмат Рейсе» после спринта мы принимаем участие в четырехчасовой гонке. Едем там вдвоем, и я в гонке Endurance уже неоднократно участвовал. Правда, не на полном расписании в сезоне, но очень хотел бы и на полном расписании. В этом году Грозный будет в сентябре. Там пройдет шестой этап чемпионата России в спринтерских гонках и Endurance — четырехчасовая гонка.

