С июня туристам придется регистрироваться онлайн для поездки на Фукуок

Анкета для въезда доступна на русском языке и может быть заполнена за 72 часа до прибытия

С 1 июня 2026 года туристы, направляющиеся на вьетнамский остров Фукуок, должны будут пройти дополнительную процедуру оформления. Иммиграционные власти страны вводят обязательное заполнение электронной анкеты и получение специального QR-кода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Tp chí Hàng không.

Для въезда путешественникам необходимо будет заполнить онлайн-форму Pre-arrival Information (PAI). Анкета доступна на русском языке и может быть заполнена за 72 часа до прибытия. В документе потребуется указать паспортные данные и информацию о планируемом пребывании, включая даты рейсов и место проживания.

Реальное время / realnoevremya.ru

В перспективе аналогичную систему планируют внедрить в аэропорту Камрань, обслуживающем туристов, направляющихся в Нячанг и Муйне. При этом действующий безвизовый режим для российских туристов сохраняется — они по-прежнему могут находиться во Вьетнаме до 45 дней.

Ранее из Казани открыли туристические рейсы во вьетнамский Дананг. Самолеты будут отправляться по фиксированному расписанию — по средам и субботам.

Наталья Жирнова