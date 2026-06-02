В Татарстане направят более 147 млн рублей на ремонт дорог в Нурлате
Ремонт пройдет на 12 улицах
Из бюджета Татарстана выделят 147,6 млн рублей на ремонт дорог в Нурлате. Работы затронут участки общей протяженностью 7,1 км, следует из тендера, опубликованного на портале госзакупок.
Согласно документу, ремонт ожидается на ул. Гагарина, Ломоносова, Лобачевского, Горького, Гиматдинова и Шашина, Кариева, Радужной, Куйбышева, Мухарметова, Ключинской и Центральной в Нурлате.
Также на выделенные средства починят площадку возле дома культуры в с. Мамыково Нурлатского муниципального района.
Все работы планируют завершить к 26 октября 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Казани на три месяца ограничат движение по улице Подлужной.
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