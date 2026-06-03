В аэропорту Казани задержано два самолета в Санкт-Петербург и другие рейсы
В культурной столице стартовал ПМЭФ, объявлена угроза атаки БПЛА
В аэропорту Казани задержано шесть рейсов на вылет. Согласно опубликованному расписанию, два самолета должны стартовать в Санкт-Петербург.
Так, рейс RT 535 в Нальчик вылетит на два часа позже, чем планировалось, а именно в 09:50. Самолет в Сочи стартует тоже в 09:50.
Рейс RT 631 в Петрозаводск вылетит почти на час позже, в 09:30. Во столько же покинет столицу Татарстана самолет, летящий в Мурманск.
Кроме того, на два часа перенесены два рейса в Санкт-Петербург. Самолет FV 6596 вылетит в культурную столицу в 11:40, а N4 244 — в 12:50.
Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В культурной столице накануне объявляли угрозу атаки БПЛА, а над Ленобластью сбили 50 дронов.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 1,2% за год.
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