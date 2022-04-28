Столицу Татарстана ждет массовое перекрытие дорог из-за «Казанского марафона» — список

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 14 по 15 мая в Казани пройдет марафон. Профессиональные спортсмены и любители пробегут по маршруту вдоль основных достопримечательностей столицы Татарстана. На время его подготовки и проведения в городе будет ограничено движение транспорта.

Так, закроют для движения следующие участки дорог:



С 10 мая (10.00) до 15 мая (22.00) на парковке Центрального стадиона (со стороны улиц Ташаяк и Кремлевская набережная).

С 13 мая (15.00) до 15 мая (22.00) по ул. Ташаяк (от ул. Лево-Булачная до ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения).

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Московская (от ул. Яхина до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения).

14 мая (23.00) до 15 мая (22.00) по ул. Московская (от ул. Яхина до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения).

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Лево-Булачная (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Т. Гиззата, приостановление движения).

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Право-Булачная (по направлению от ул. М. Джалиля до ул. Ташаяк, приостановление движения).

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Кремлевская набережная (по направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление одного направления движения).

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Профсоюзная (направление от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачная, приостановление одного направления движения).

14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Чернышевского (направление от ул. Профсоюзная до ул. Лево-Булачная).

14 мая с 14.00 до 16.45 на площади Тысячелетия (направление от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, приостановление двух направлений движения).

Фото: kzn.ru

15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Кремлевская набережная (по направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Батурина (по направлению от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская набережная, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Профсоюзная (направление от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачная, приостановление одного направления движения).

15 мая с 06.00 до 14.15 на площади Тысячелетия (по направлению от Кремлевской дамбы до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.00 до 14.15 на Кремлевской дамбе (по направлению от ул. Декабристов до площади Тысячелетия, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.00 до 12.30 по ул. Декабристов (по направлению от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольская, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Право-Булачная (по направлению от ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения).

15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Лево-Булачная (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения).

15 мая с 06.30 до 14.15 по ул. Татарстан (по направлению от ул. Московская до ул. Лево-Булачная, приостановление двух направлений движения).

15 мая c 06.30 до 14.15 по ул. Пушкина (по направлению от ул. Островского до ул. Право-Булачная, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. М. Салимжанова (по направлению от ул. Пушкина до ул. Н. Назарбаева, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. А. Айдинова (от ул. М. Салимжанова до пер. Щербаковский, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. Петербургская (по направлению от ул. А. Айдинова до ул. Н. Назарбаева, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. Т. Миннуллина (по направлению от ул. Тихомирнова до ул. Островского, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 06.30 до 12.30 по ул. С. Хакима (по направлению от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана, приостановление двух направлений движения).

15 мая с 07.30 до 12.45 по ул. С. Хакима (по направлению от ул. Ф. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольская, приостановление двух направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина и ул. Нигматуллина).

15 мая с 07.30 до 12.45 по местному проезду по ул. Ф. Амирхана (по направлению от ул. А. Козина до ул. С. Хакима, приостановление направления движения).

15 мая с 07.30 до 12.45 по местному проезду по ул. Ф. Амирхана (по направлению от ул. С. Хакима до Моста «Миллениум», приостановление направления движения).

Фото: vk.com

15 мая с 07.45 до 12.45 на съезде с ул. Чистопольская ко второму заезду на территорию футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух правых полос движения).

15 мая с 07.45 до 12.45 по внутренней дороге вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения).

15 мая с 07.45 до 12.45 на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту к дому №122Б по пр. Ямашева (приостановление одного направления движения).

15 мая с 07.45 до 12.45 на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту (у дома №39 по ул. Сибирский Тракт).

15 мая с 07.45 до 12.45 по ул. Чистопольская (по направлению от ул. Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена», приостановление трех правых полос движения).

15 мая с 08.15 до 12.45 по ул. Ф. Амирхана (от ул. Ф.Амирхана, до моста «Миллениум», приостановление направления движения), на мосту «Миллениум» (по направлению от ул. С. Хакима до ул. Вишневского, приостановление направления движения).

15 мая с 08.30 до 13.45 по ул. Подлужная (от съезда с моста «Миллениум» до ул. Подлужная, 17 («ЖК Европейский»), приостановление двух направлений движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул. Толстого).

В прошлом году Казанский марафон проходил с 1 по 2 мая. Большинство участников (4,1 тыс.) пробежали на дистанции 10 км. По 3 тыс. человек пробежали дистанции 3 и 21,1 км. Еще 2 тысячи человек рискнули пробежать 42,2 км. В Timerkids приняли участие 1,7 тыс. человек, в TimerBaby — 200. Среди зарегистрировавшихся на забег: люди из 29 стран мира, таких как США, Мексика, Германия, Ирландия и другие. Больше всего зарегистрировавшихся было из Татарстана, Москвы, Московской области, Башкирии, Санкт-Петербурга.

Максим Кокунин