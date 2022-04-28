Столицу Татарстана ждет массовое перекрытие дорог из-за «Казанского марафона» — список
С 14 по 15 мая в Казани пройдет марафон. Профессиональные спортсмены и любители пробегут по маршруту вдоль основных достопримечательностей столицы Татарстана. На время его подготовки и проведения в городе будет ограничено движение транспорта.
Так, закроют для движения следующие участки дорог:
- С 10 мая (10.00) до 15 мая (22.00) на парковке Центрального стадиона (со стороны улиц Ташаяк и Кремлевская набережная).
- С 13 мая (15.00) до 15 мая (22.00) по ул. Ташаяк (от ул. Лево-Булачная до ул. Саид-Галеева, приостановление двух направлений движения).
- 14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Московская (от ул. Яхина до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения).
- 14 мая (23.00) до 15 мая (22.00) по ул. Московская (от ул. Яхина до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения).
- 14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Лево-Булачная (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Т. Гиззата, приостановление движения).
- 14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Право-Булачная (по направлению от ул. М. Джалиля до ул. Ташаяк, приостановление движения).
- 14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Кремлевская набережная (по направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление одного направления движения).
- 14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Профсоюзная (направление от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачная, приостановление одного направления движения).
- 14 мая с 14.00 до 16.45 по ул. Чернышевского (направление от ул. Профсоюзная до ул. Лево-Булачная).
- 14 мая с 14.00 до 16.45 на площади Тысячелетия (направление от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Кремлевская набережная (по направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Батурина (по направлению от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская набережная, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Профсоюзная (направление от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачная, приостановление одного направления движения).
- 15 мая с 06.00 до 14.15 на площади Тысячелетия (по направлению от Кремлевской дамбы до ул. Ташаяк, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.00 до 14.15 на Кремлевской дамбе (по направлению от ул. Декабристов до площади Тысячелетия, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.00 до 12.30 по ул. Декабристов (по направлению от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольская, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Право-Булачная (по направлению от ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения).
- 15 мая с 06.00 до 14.15 по ул. Лево-Булачная (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения).
- 15 мая с 06.30 до 14.15 по ул. Татарстан (по направлению от ул. Московская до ул. Лево-Булачная, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая c 06.30 до 14.15 по ул. Пушкина (по направлению от ул. Островского до ул. Право-Булачная, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. М. Салимжанова (по направлению от ул. Пушкина до ул. Н. Назарбаева, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. А. Айдинова (от ул. М. Салимжанова до пер. Щербаковский, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. Петербургская (по направлению от ул. А. Айдинова до ул. Н. Назарбаева, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.30 до 11.00 по ул. Т. Миннуллина (по направлению от ул. Тихомирнова до ул. Островского, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 06.30 до 12.30 по ул. С. Хакима (по направлению от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана, приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 07.30 до 12.45 по ул. С. Хакима (по направлению от ул. Ф. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольская, приостановление двух направлений движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина и ул. Нигматуллина).
- 15 мая с 07.30 до 12.45 по местному проезду по ул. Ф. Амирхана (по направлению от ул. А. Козина до ул. С. Хакима, приостановление направления движения).
- 15 мая с 07.30 до 12.45 по местному проезду по ул. Ф. Амирхана (по направлению от ул. С. Хакима до Моста «Миллениум», приостановление направления движения).
- 15 мая с 07.45 до 12.45 на съезде с ул. Чистопольская ко второму заезду на территорию футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух правых полос движения).
- 15 мая с 07.45 до 12.45 по внутренней дороге вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения).
- 15 мая с 07.45 до 12.45 на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту к дому №122Б по пр. Ямашева (приостановление одного направления движения).
- 15 мая с 07.45 до 12.45 на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту (у дома №39 по ул. Сибирский Тракт).
- 15 мая с 07.45 до 12.45 по ул. Чистопольская (по направлению от ул. Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена», приостановление трех правых полос движения).
- 15 мая с 08.15 до 12.45 по ул. Ф. Амирхана (от ул. Ф.Амирхана, до моста «Миллениум», приостановление направления движения), на мосту «Миллениум» (по направлению от ул. С. Хакима до ул. Вишневского, приостановление направления движения).
- 15 мая с 08.30 до 13.45 по ул. Подлужная (от съезда с моста «Миллениум» до ул. Подлужная, 17 («ЖК Европейский»), приостановление двух направлений движения с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул. Толстого).
В прошлом году Казанский марафон проходил с 1 по 2 мая. Большинство участников (4,1 тыс.) пробежали на дистанции 10 км. По 3 тыс. человек пробежали дистанции 3 и 21,1 км. Еще 2 тысячи человек рискнули пробежать 42,2 км. В Timerkids приняли участие 1,7 тыс. человек, в TimerBaby — 200. Среди зарегистрировавшихся на забег: люди из 29 стран мира, таких как США, Мексика, Германия, Ирландия и другие. Больше всего зарегистрировавшихся было из Татарстана, Москвы, Московской области, Башкирии, Санкт-Петербурга.
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