В российских вузах могут создать отдельные факультеты русского языка и литературы

Русская филология входит в один филологический факультет наравне с немецкой и английской, что «противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России»

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой отделить подготовку специалистов по русскому языку и литературе в высших учебных заведениях. Глава государства призвал федеральные вузы создать отдельные факультеты русского языка.

По его словам, во многих вузах России русский язык и литература не имеют отдельного факультета, а русская филология входит в один филологический факультет с немецкой и английской наравне. «И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России», — заявил президент России.

— Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. Рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы, прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников, — заявил Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.



Ранее власти Татарстана обновили программу по сохранению и изучению госязыков. Так, в новой редакции обновлен список родных языков, которые изучаются в образовательных учреждениях.

Наталья Жирнова