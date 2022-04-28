«Интеррос» приобретает 35% акций в TCS Group у семьи Тинькова

Фото: realnoevremya.ru (на фото — Олег Тиньков)

Одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России «Интеррос», основателем которой является Владимир Потанин, объявила о покупке 35% акций в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточнили в «Интерросе», одобрение на сделку уже дал Центробанк. Детали сделки не раскрываются.

Фото: realnoevremya.ru

— Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей, — сообщил основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков.

Это уже вторая в апреле M&A-сделка «Интерроса» на финансовом рынке России. В начале месяца компания Потанина уже приобрела долю французской банковской группы Societe Generale в «Росбанке» и его страховом бизнесе.

Диана Жиленкова