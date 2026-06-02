В Казани пересмотрят дело о домашнем насилии после поручения Бастрыкина

Ранее по этим фактам в Татарстане возбуждалось уголовное дело, однако позже оно было прекращено

Фото: Динар Фатыхов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дополнительно проверить дело о домашнем насилии в Казани. Поводом стал телесюжет, в котором сообщалось, что местный житель применял насилие к супруге и, по данным СМИ, обманом оформил на себя ее имущество, сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее по этим фактам в Татарстане возбуждалось уголовное дело, однако позже оно было прекращено. Теперь руководитель следственного управления по Татарстану Валерий Липский должен доложить о результатах проверки и объяснить, почему дело было закрыто.

Предположительно, речь идет о жительнице Казани Лидии Синевой и ее бывшем супруге, выходце из Ирака.

Ранее в Казани под суд попал водитель, сбивший мать с двумя детьми. Уголовное дело передано в Приволжский районный суд города для рассмотрения по существу.

Наталья Жирнова