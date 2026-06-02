В Казани пересмотрят дело о домашнем насилии после поручения Бастрыкина
Ранее по этим фактам в Татарстане возбуждалось уголовное дело, однако позже оно было прекращено
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дополнительно проверить дело о домашнем насилии в Казани. Поводом стал телесюжет, в котором сообщалось, что местный житель применял насилие к супруге и, по данным СМИ, обманом оформил на себя ее имущество, сообщает пресс-служба Следкома.
Ранее по этим фактам в Татарстане возбуждалось уголовное дело, однако позже оно было прекращено. Теперь руководитель следственного управления по Татарстану Валерий Липский должен доложить о результатах проверки и объяснить, почему дело было закрыто.
Предположительно, речь идет о жительнице Казани Лидии Синевой и ее бывшем супруге, выходце из Ирака.
Ранее в Казани под суд попал водитель, сбивший мать с двумя детьми. Уголовное дело передано в Приволжский районный суд города для рассмотрения по существу.
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