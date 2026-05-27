Протестные группы, ранние дебюты и сокращение молодежи

Министр по делам молодежи Татарстана рассказал депутатам о главных направлениях работы

Комитет по социальной политике Госсовета Татарстана заслушал доклад министра по делам молодежи Татарстана Азата Кадырова, в котором он отчитался о положении дел в молодежной среде. О проблемах молодежи, предлагаемых решениях и что об этом думают народные избранники, читайте в материале «Реального времени».

Почему численность молодежи в Татарстане сократилась

Численность молодежи в Татарстане за последние пять лет сократилась более чем на 148 тысяч человек, до 1,048 млн, сообщил Азат Кадыров на заседании комитета по социальной политике Госсовета Татарстана. Как и ожидалось, главным вызовом перед обществом и властью республики стал глубокий демографический спад.

По его словам, это явилось следствием естественного выбывания из молодежного возраста самого многочисленного поколения, родившихся в середине 80-х годов. На их долю приходится почти треть численности всей молодежи в РТ. По прогнозам социальных демографов, к 2030 году республика и вовсе может вплотную подойти к молодежной демографической яме, так как к этому моменту подойдет к 35-летнему рубежу следующее поколение, родившихся в 90-е годы.

Молодым человеком по законодательству РФ считается тот, кто находится в возрасте от 14 до 35 лет.

Жилье, работа, профессиональный рост, или Чего хотят молодые

Минмолодежи РТ впервые за 7 лет провело большое социологическое исследование, сообщил Азат Кадыров. По его словам, в молодежной среде преобладает позитивное настроение, желание уезжать из республики постепенно пропадает, есть высокий интерес к политической повестке, к участию в общественных проектах.

«Тем не менее мы фиксируем протестные настроения в группах, объединяющих около 100 000 человек», — обратил внимание он. «Молодые люди называют три главные проблемы: это трудоустройство, профориентация, жилищный вопрос, — рассказал он. — Причем по мере взросления жилищный вопрос приобретает все большую актуальность, ведь собственная квартира является залогом сохранения семейных отношений. По его словам, статус молодой семьи помог приобрести жилье на льготных условиях только 400 семьям в республике.

Условия для творческой самореализации молодежи есть. Почти полмиллиона детей вовлечено в движение «Студенческая весна», танцевальные конкурсы «Созвездие-Йолдызлык», в телевизионный фестиваль работающей молодежи «Наше время — Безнен заман» (тат. «Безнең заман» — «Наше время»), сообщил Азат Кадыров. Активно работает система грантовой поддержки. По федеральной линии в прошлом году в республику привлечено 145,4 млн грантовых средств.

Между тем министр считает, что нужно усиливать профессиональную подготовку ребят и как можно раньше привлекать их к труду.

«Трудоустройство, профессиональная самореализация молодежи остается приоритетом. В прошлом году около 16 тысяч студентов были обеспечены временной сезонной работой», — сообщил он.

По его словам, наиболее активно привлекают ребят «Алабуга-Политех» и КАМАЗ. Правда, в этом году они стали набирать на лето больше студентов, чем подростков. Хотя опросы показывают, что желание подростков подработать летом высоко.

«Но, к сожалению, законодательство не позволяет работодателям развернуть широкую работу по привлечению 14-, 15-летних, они постоянно подвергаются усиленному контролю со стороны контрольно-надзорных органов», — сказал министр. — На встречах работодатели высказывают по этому поводу озабоченность, так как проверке подвергается вся организация. Это вызывает определенное напряжение». Одним словом, резервом для восполнения трудовых ресурсов на предприятиях могла быть молодежь, но законодательные нормы осложняют ее трудоустройство, резюмировал он.

Как расширить границы молодого возраста?

«А как вы относитесь к предложениям расширить границы молодого возраста до 39 и даже до 45 лет?» — поинтересовался глава комитета по социальной политике Госсовета РТ Алексей Созинов. Как известно, идея повышения верхней границы возраста молодежи до 39—44 лет почти год муссируется на федеральном уровне. Министр здравоохранения РФ назвал инициативу поднятия до 44 лет вполне рациональной, а главный внештатный гериатр Минздрава РФ предложила установить порог на уровне 39 лет.

«Безусловно, наверное, целесообразно эту границу где-то и расширять», — ответил Азат Кадыров. Но он считает более насущным повысить нижнюю границу молодежного возраста, установленную на уровне 14 лет.

«С точки зрения бюджетного законодательства мы иногда сталкиваемся с тем, что вроде бы надо усилия приложить к тем, кто старше 14 лет, но по бюджетному закону и закону о молодежи делать этого не имеем права. Иначе можем нарваться на неприятности», — сказал он.

Согласно статье 63 Трудового кодекса РФ, подросток может самостоятельно заключать трудовой договор с 16 лет, а до этого может привлекаться к легкому труду и в свободное от учебы время. При этом разрешен сокращенный рабочий день — не более 24 часов в неделю; а с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. При этом требуется согласие родителей.

Почему не ходят в подростковые клубы

В отсутствие занятости дети немало времени проводят в социальных сетях. «Исследования показывают, что более 60% молодежной аудитории находится в группах с негативным содержанием. С помощью игр среди детей распространяется контент, вызывающий страх и психоэмоциональное напряжение. Навязывается наркотическая идеология, диверсионный криминальный контент, но детьми это воспринимается как игра», — сообщил министр. Он высказал обеспокоенность, что до сих пор не принят законопроект по регулированию деятельности по разработке и распространению видеоигр, который много лет лежит в Госдуме.

«Считаем, что инициатива точно лишней не будет. Исследования показывают, что средний возраст первой пробы наркотиков снизился с 17 до 13 лет, а у некоторых знакомство с наркотиками начинается с 8 лет», — привел ужасные данные Азат Кадыров. И добавил, что за последние два года произошел «стремительный рост преступности, связанной с распространением наркотиков и диверсиями».

В этом плане он предложил привлекать в подростковые клубы ребят младше 14 лет. Но бесплатно посещать секции или занятия они не могут, а некоторые клубы и вовсе злоупотребляют и открывают платные занятия для всех.



«А что есть тут бесплатного?», — спрашивают у меня родители. Под видом тайного посетителя я сам побывал в одном из подростковых клубов республики. Задаю вопросы. Сотрудники отвечают: «А откуда вы знаете, что есть бесплатные? Все занятия — платные», — рассказал он.

В результате посещаемость центров составляет 30%. Чтобы исправить ситуацию, Минмолодежи РТ предложило увеличить время работы клубов до 21 часа, чтобы школьники и рабочая молодежь могли приходить после учебы или рабочей смены.

Дискуссия о повышении молодежного возраста остается актуальной, подвел черту в разговоре председатель комитета по социальной политике Алексей Созинов: «Сейчас наблюдается значительное смещение влево дебютов с наркотиками и половыми контактами, а инициатива же по переносу этого возрастного порога вправо, на мой взгляд, исходит от других социальных групп».

«Установили порог в 35 лет, и оставьте в покое»

Директор Института социальной демографии ФСНИЦ РАН Тамара Ростовская в разговоре с «Реальным временем» высказалась категорически против повышения верхней границы молодого возраста до 39—44 лет.

«Он не может увеличиваться до бесконечности, понимаете? Шесть лет назад его подняли с 30 до 35 лет, увеличилось количество участников подпрограммы обеспечения жильем молодых семей. В результате уравняли студенческие семьи молодые пары 30-летних. А семью 40-летних трудно назвать таковой, потому что они вышли за пределы молодости, когда рождаются дети», — сказала она. Ведь организм женщины, ее репродуктивный возраст невозможно продлевать.

А новые инициативы приведут к отрицательным последствиям. «Когда повышаем возраст, у девушек появляется возможность оттянуть вступление в брак и рождение первого ребенка, а потом второго, третьего», — предупредила она. А наши усилия направлены на улучшение демографической ситуации в молодежной среде. «Рожать нужно до 35 — и не стоит перешагивать за эту границу. Установили возраст до 35 — оставьте в покое», — заключила она.

В Татарстане наиболее активно рожают в возрасте 30—35 лет, подтвердила тенденцию взросления мам руководитель центра семьи и демографии АН РТ Айгюль Хурамшина. Она напомнила, что внедрить новую систему предложила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по чьей классификации молодой возраст начинается от 18 до 44 лет. Это связано с тем, что продолжительность жизни в развитых странах растет, люди трудоспособны долгое время. «Но у нас продолжительность жизни растет не так интенсивно, хотя мы не сильно отстаем от западных стран. В республике рождаемость активно росла, начиная с 2007 года, когда ввели материнский капитал. Но с 2016 года тенденция пошла на спад. Поэтому с точки зрения профессиональной эффективности новые инициативы , возможно, имеют рациональное зерно. Но с точки зрения демографии я разделяю позицию главы Института социальной демографии ФСНИЦ РАН Тамары Ростовской. Женщины начнут откладывать рождение первого ребенка, что совершенно неприемлемо в нынешних обстоятельствах», — заключила она.