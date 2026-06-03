В Казани несколько россиян отдохнули в отеле за 187 тыс. рублей

Столица Татарстана оказалась среди городов с самым дорогим отельным бронированием в мае среди россиян

Фото: Мария Зверева

В Казани отдых в мае для шести россиян обошелся в 187 тыс. рублей. Отель формата «четыре звезды» в столице Татарстана гости забронировали на три ночи, пишет РИА «Новости».

Самое дорогое отельное бронирование в мае среди россиян зафиксировали в городе Клин. Три человека отдохнули три дня в отеле категории «пять звезд» за 290 тыс. рублей.

На втором месте — Москва, где четверо гостей четыре ночи отдыхали в пятизвездочной гостинице за 236 тыс. рублей. Помимо этого, трое человек забронировали пятизвездочный отель на 4 дня в Самаре за 188 тыс. На четвертом месте оказалась столица Татарстана.

Ранее сообщалось, что с июня туристам придется регистрироваться онлайн для поездки на Фукуок.

Никита Егоров