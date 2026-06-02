Жительницу Татарстана будут судить за смертельное ДТП в Высокогорском районе
Женщина полностью признала свою вину
Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу 40-летней женщины из Арского района. Она обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сообщает прокуратура РТ.
По данным следствия, авария произошла 27 января 2026 года на автодороге Каменка — Дубъязы — Большая Атня в Высокогорском районе. Женщина, управляя автомобилем Haval, двигалась со скоростью около 57 км/ч в условиях снежного наката. Это не соответствовало дорожным и погодным условиям, что привело к столкновению со встречным автомобилем Nissan.
В результате аварии водитель японской иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сама обвиняемая получила тяжкий вред здоровью.
Женщина полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее стало известно, что в Казани под суд попал водитель, сбивший мать с двумя детьми.
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