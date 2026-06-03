Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов

Днем местами дождь, в отдельных районах гроза

Фото: Мария Зверева

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Температура составит от +17 до +22 градусов.

Галия Гарифуллина