Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов
Днем местами дождь, в отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный 5—10 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—17 м/с. Температура составит от +17 до +22 градусов.
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