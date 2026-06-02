В Казани планируют ограничить движение транспорта в связи с чемпионатом России по бегу

Ограничения затронут центральные улицы города

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируют ограничить движение по ряду улиц в связи с проведением чемпионата России по бегу с дистанцией на 1 милю, а также региональных соревнований по легкой атлетике «Ночная Казань 2026». Соответствующее постановление кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, ограничения затронут следующие участки:

— с 00:00 08.07.2026 до 09:00 12.07.2026 на парковке Центрального стадиона (со стороны улиц Ташаяк и Кремлевская набережная);

— с 00:00 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 на парковках по ул. Право-Булачная (от ул. Пушкина до ул. Ташаяк);

— с 00:00 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 на парковках по ул. Лево-Булачная (от ул. Ташаяк до ул. Пушкина);

— с 00:00 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 на парковках по ул. Шигабутдина Марджани (от ул. Татарстан до ул. Нурсултана Назарбаева по двум направлениям);

— с 00:00 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 на парковках по ул. Хади Такташа (от ул. Марселя Салимжанова до ул. Н. Назарбаева по двум направлениям);

— с 00:00 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 на парковках по ул. Петербургской (от ул. Туфана Миннуллина до ул. Н. Назарбаева по двум направлениям);

— с 17:00 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 площадь Тысячелетия (от съезда с Кремлевской дамбы до ул.Ташаяк, приостановление одного направления движения);

— с 17:00 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Ташаяк (от ул. Право-Булачная до ул. Московской, приостановление двух направлений движения);

— с 17:00 до 20:30 11.07.2026 по ул. Лево-Булачной (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата, приостановление движения);

— с 17:00 до 20:30 11.07.2026 по ул. Право-Булачной (по направлению от ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк, приостановление движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Лево-Булачной (по направлению от ул. Ташаяк до ул. Татарстан, приостановление движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Право-Булачной (по направлению от ул. Пушкина до ул. Ташаяк, приостановление движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Татарстан (по направлению от ул. Лево-Булачной до ул. Московской, приостановление двух направлений движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Пушкина (по направлению от ул. Островского до ул. Лево-Булачной, приостановление двух направлений движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Шигабутдина Марджани (по направлению от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Татарстан, приостановление двух направлений движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Н. Назарбаева (по направлению от ул. Хади Такташа до ул. Шигабутдина Марджани, ограничение двух правых полос направления движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Хади Такташа (по направлению от ул. Туфана Миннуллина до ул. Нурсултана Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Туфана Миннуллина (по направлению от ул. Тихомирнова до ул. Хади Такташа, приостановление двух направлений движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Петербургской (по направлению от ул. Туфана Миннуллина до ул. Нурсултана Назарбаева, включая дорогу-карман от ул. Суконной до ул. Нурсултана Назарбаева, приостановление двух направлений движения);

— с 20:30 11.07.2026 до 02:30 12.07.2026 по ул. Марселя Салимжанова (в направлении от ул. Пушкина до ул. Нурсултана Назарбаева, приостановление двух направлений движения).

Ранее сообщалось, что в Казани на одну ночь ограничат движение транспорта по улице Большой Красной.

Никита Егоров