Песков объяснил, возможно ли завершить конфликт на Украине за сутки

Для реализации данных временных рамок Владимир Зеленский должен выполнить одно условие

Конфликт на Украине может закончиться до конца суток при условии, что Владимир Зеленский прикажет ВСУ уйти из регионов России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на брифинге.

— Война может быть завершена до конца суток… Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, — сказал он, подчеркнув, что данное условие для окончания СВО Россия уже ни раз озвучивала.

Ранее Песков объяснил, почему Европа не может быть посредником в переговорах по Украине.

Никита Егоров