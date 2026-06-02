В Казани на одну ночь ограничат движение транспорта по улице Большой Красной

Меры вводят для реконструкции внутриквартальных тепловых сетей

Фото: Артем Дергунов

В Казани с 23:00 27 июня до 5:00 28 июня будет перекрыто движение транспорта по ул. Большой Красной. Ограничения затронут участок около дома №17, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Причина ограничительной меры — реконструкция внутриквартальных тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что в Казани на три месяца ограничат движение по улице Подлужной.

Никита Егоров