В Казани на одну ночь ограничат движение транспорта по улице Большой Красной
Меры вводят для реконструкции внутриквартальных тепловых сетей
В Казани с 23:00 27 июня до 5:00 28 июня будет перекрыто движение транспорта по ул. Большой Красной. Ограничения затронут участок около дома №17, сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Причина ограничительной меры — реконструкция внутриквартальных тепловых сетей.
Ранее сообщалось, что в Казани на три месяца ограничат движение по улице Подлужной.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».