МИД РФ: Россия и США продолжают диалог по урегулированию двусторонних отношений
Директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров отметил, что результаты переговоров уже приносят конкретные плоды
Директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров сообщил о продолжающихся переговорах между российскими и американскими дипломатами по устранению проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Последняя встреча экспертов состоялась на прошлой неделе.
По словам дипломата в интервью журналу «Международная жизнь», диалог между МИД России и Госдепартаментом США ведется на регулярной основе на уровне профильных специалистов. Гусаров отметил, что результаты переговоров уже приносят конкретные плоды.
Россия на переговорах настаивает на возвращении конфискованной дипломатической собственности и возобновлении прямых авиарейсов между странами. Гусаров считает, что решение этих вопросов поможет улучшить отношения между государствами.
Напомним, что американская делегация впервые за 8 лет будет участвовать в ПМЭФ. Возглавит ее Родни Кук — руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам, который примет участие в тематической сессии форума «Россия — США: диалог культур».
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