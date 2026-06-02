МИД РФ: Россия и США продолжают диалог по урегулированию двусторонних отношений

Директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров отметил, что результаты переговоров уже приносят конкретные плоды

Фото: Татьяна Демина

Директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров сообщил о продолжающихся переговорах между российскими и американскими дипломатами по устранению проблемных вопросов в двусторонних отношениях. Последняя встреча экспертов состоялась на прошлой неделе.

По словам дипломата в интервью журналу «Международная жизнь», диалог между МИД России и Госдепартаментом США ведется на регулярной основе на уровне профильных специалистов. Гусаров отметил, что результаты переговоров уже приносят конкретные плоды.

Россия на переговорах настаивает на возвращении конфискованной дипломатической собственности и возобновлении прямых авиарейсов между странами. Гусаров считает, что решение этих вопросов поможет улучшить отношения между государствами.

Напомним, что американская делегация впервые за 8 лет будет участвовать в ПМЭФ. Возглавит ее Родни Кук — руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам, который примет участие в тематической сессии форума «Россия — США: диалог культур».

Наталья Жирнова