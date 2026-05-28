«Покупать надо было вчера»: что будет с рынком новостроек Казани и стоит ли ждать снижения ставок

Эксперты по недвижимости обсудили, почему дорожают квартиры, что будет с ценами к январю и что выгоднее — ждать процентов по депозиту или переводить деньги в бетон

Приглашенные «Реальным временем» эксперты рынка недвижимости Казани обсудили перспективы рынка новостроек. Что делать покупателю? Оформлять сделку сейчас или подождать, пока упадут ставки по ипотеке? Все участники дискуссии единодушно отвечают: покупать сейчас, а промедление — плохая тактика. Главная причина — цены, по мнению большинства экспертов, продолжат уверенно расти. К концу года средняя цена квадратного метра в Казани может вырасти до 300 тысяч за квадрат, согласно прогнозам участников встречи. Все потому, что параллельно со снижением ключевой ставки будет вырастать спрос на жилье: и за счет ипотечников, и за счет тех, кто снимает средства с депозитов, перекладывая их «в бетон». Подробности обсуждения — в репортаже со встречи.

«Прогнозируем, что в июне — июле мы вернемся на оптимальный уровень»

По данным Росреестра, январь 2026 года дал рекордные цифры по количеству сделок: в Казани была совершена 1141 сделка купли-продажи квартир. Люди спешили зафиксировать условия семейной ипотеки. Затем последовал драматичный спад. В феврале рынок упал до 661 сделки, в марте — до 619. Но уже в апреле рынок начал «оттаивать»: +9,4% к марту. Подъем, по ожиданиям экспертов, продолжится.

Генеральный директор АН «Центр недвижимости КВАРТЕТ» Рустем Сафин считает, что самый сложный период уже кончился. Действительно, рынок остыл после пика продаж, наблюдавшегося с ноября по январь, поскольку изменились условия семейной ипотеки. Но охлаждение заканчивается.

— Обычно показатель рынка колеблется вокруг 850 сделок в месяц. Зимой мы увидели аномальные цифры, потому что поторопились те, чей горизонт покупки был запланирован на ближайшие 2—3 месяца. Поэтому сейчас мы видим, что количество сделок растет: наша статистика за май показывает, что запросов стало больше. Прогнозируем, что в июне — июле мы вернемся на оптимальный уровень. И застройщики сейчас делают интересные предложения, и новые проекты на рынке появляются. Все это стимулирует рынок. Ситуация в дальнейшем будет улучшаться — как для нас, так и для застройщиков, — уверен специалист.

Алина Гилячетдинова, руководитель коммерческих служб АН «Альтера», тоже фиксирует подъем спроса. Во многом потому что ряд застройщиков предлагает поддерживающие программы для покупателей и готовы к уступкам:

— Вышли новые старты, с отличными ценами, с отличными условиями: например, коллеги выходят на рынок с субсидированными программами без удорожания, это хороший инструмент. К примеру, в ЖК «Атом»* можно воспользоваться такой программой — это дает возможность купить по сниженной ставке и тем покупателям, кому недоступны льготные кредиты. Пока такие предложения на рынке есть, этими инструментами стоит воспользоваться. Они дают возможность хотя бы на время строительства не платить высокие платежи и проценты.

Зависимость уровня продаж от позиции и стратегии застройщика отмечают и другие эксперты. Так, об этом говорит Наиля Евстигнеева, эксперт АН «Этажи».

Частный брокер по недвижимости Айрат Зиятдинов отмечает, что вниз продолжают (и продолжат) идти те застройщики, кто не подстраиваются под сложный рынок, не разрабатывают субсидированных и маркетинговых программ, имеют непроработанный продукт и пытаются продать его по завышенной цене.

— Такие застройщики есть, в основном они и формируют статистику высокой затоваренности рынка. Застройщики, для которых спецусловия — это не временная опция, а постоянный инструмент продаж, чувствуют себя хорошо. К примеру, компания «Виндом» уже на старте запустила условия с рассрочками без удорожания, с низким входом, — рассказывает брокер.

«Ипотеки наши клиенты рассматривают все меньше — в основном их привлекают стимулирующие рассрочки»

Средний чек на квартиру в Казани на сегодняшний день 12,4 млн рублей, средняя цена квадратного метра составляет 250 тысяч рублей. Однако далеко не все желающие купить квартиру располагают этой суммой. Поэтому на рынке существует запрос на смягчение условий рассрочки, чтобы можно было осилить эту цену, хотя бы поэтапно.

Эксперт по продажам недвижимости Артем Заварихин рассуждает, что для застройщика себестоимость квадратного метра в Казани обходится примерно в 190 тысяч рублей за «квадрат». А значит, ценник на квартиры вполне адекватный, по его мнению. Особенно с учетом того, что дорожают и земельные участки, и строительные материалы, и стоимость труда. Поэтому он считает: ждать с покупкой нельзя, цены будут расти.

— Особенно обращу внимание на застройщиков, которые готовы разговаривать с клиентами напрямую, согласовывать им индивидуальные условия. Например, у меня были случаи, когда застройщик «Виндом» согласовывал покупателям индивидуальные условия по рассрочке**, — рассуждает Артем Заварихин.

Доля ипотеки в сделках упала с 75 до 54% за квартал. Все остальные покупают квартиры на общих условиях. Но далеко не каждый покупатель, особенно в ЖК комфорт-класса, готов выложить наличные из кармана в таком объеме. Брокер по недвижимости АН «Недвижимость и Закон» Ляйсан Юзкаева констатирует, что рынок адаптируется к новым условиям. Ипотека все еще остается одним из главных инструментов покупки недвижимости, но так как ставки пока высокие, люди ищут альтернативы: рассрочки от застройщиков, используют трейд-ин, выводят средства с депозитов.

К портрету современного покупателя добавляется еще немалая когорта тех, кто снимает деньги с депозитов из-за снижающихся ставок и перекладывают их в недвижимость. Рустем Сафин рассказывает:

— Мы вчера встречались с коллегами из одного из банков и услышали статистику: снижение ключевой ставки на 1% увеличивает количество сделок по вторичке на 30%! Они уже который раз эту ситуацию видят. Тенденция усиливается, и банки ее подтверждают. Ведь средний цикл принятия решения о покупке квартиры занимает шесть месяцев.

Однако эксперт АН «Этажи» Анна Гуляева отмечает: для многих снимать деньги с депозитов прямо сейчас означает потерять проценты. В свою очередь, навстречу идут застройщики: так, рассрочка без удорожания (как, например, в ЖК «Атом») — и люди покупают квартиру, получая возможность додержать основную сумму на депозите и получить процент.

Эксперт по недвижимости и инвестициям АН «Жилье Групп» Иван Викторов рассуждает, что не всем сейчас доступна семейная ипотека, плюс есть определенные ожидания по изменениям ее условий. Например, ставка по семейной ипотеке, возможно, станет ниже для многодетных семей. Рассрочка без удорожания от застройщиков стимулирует людей взять квартиру сейчас на этих условиях — с потенциалом перехода в семейную ипотеку в будущем. Это может произойти при изменении ставок или после рождения следующих детей.

— Ипотек наши клиенты сейчас рассматривают все меньше — в большей степени их привлекают стимулирующие рассрочки. Особенно это относится к покупателям, которые располагают минимальным первоначальным взносом. Поэтому и растут продажи с использованием новых инструментов, — рассказывает Иван Викторов.



«Цены растут так быстро, что проще сразу взять двухкомнатную квартиру»

Эксперт по жилой и коммерческой недвижимости Казани Антонина Дарчинова размышляет о портрете покупателя, который она видит:

— Исходя из того, что я слышу, сейчас очень частый запрос такой: 2 миллиона в наличии, платить готовы до 50 тысяч в месяц. Такое я слышу нередко от менеджеров, партнеров, с которыми мы работаем. У меня еще складывается ощущение, что вырос запрос на двухкомнатные квартиры. Если в прошлом году, когда все пытались экстренно реализовать семейную ипотеку, в основном хотели однокомнатные и студии, то сейчас основной спрос идет на квартиры для себя, семейные форматы. Возможно, это реализация отложенного спроса: достаточно долго коммерческая ипотека была недоступна и сейчас она немного оживает?

Анна Гуляева тоже замечает рост спроса на евродвушки и на классические двухкомнатные квартиры. Она предлагает еще одно объяснение растущему спросу на семейные квартиры: между однокомнатной и двухкомнатной квартирой разница в цене небольшая — миллион — полтора, зато качество жизни разительно отличается.

— Например, люди, выбирая квартиры для вырастающих детей, тоже присматриваются сейчас в основном к двушкам. Потому что понимают: жизнь в однокомнатной квартире — это лишь на несколько лет. Дальше, когда появится семья, надо будет расширять жизненное пространство. А цены растут так быстро, что проще сразу взять двухкомнатную квартиру, — объясняет Анна Гуляева.

Наиля Евстигнеева из АН «Этажи» добавляет, что стимул к покупке двух— и трехкомнатных квартир появляется еще и потому, что до сих пор по семейной ипотеке можно было купить несколько квартир: и на мужа, и на жену. А сейчас возможен только один вариант — для себя, а не для инвестиций, — потому и выбирают семейные варианты, большие квартиры. Потому что потом возможности ими обзавестись может уже и не появиться.

Иван Викторов замечает, что двух— и трехкомнатные квартиры впоследствии на казанском рынке могут войти и в дефицит, потому что застройщики по-прежнему строят значительное количество однокомнатных квартир и студий. Так что, по его мнению, сейчас если и инвестировать, то лучше в большие квартиры.

— Тем более что сейчас застройщики — тот же самый «Виндом» — дают возможность купить с минимальным первоначальным взносом. А это чаще всего тот момент, который мешает покупке: люди не могут накопить большую «первоначалку», — рассуждает эксперт.

Алина Гилячетдинова приводит статистику: средняя площадь покупаемых квартир в апреле действительно выросла до 50 квадратных метров. Она связывает это с тем, что в объеме сделок доля семейной ипотеки снижается, а ведь именно ее тратили в основном на студийные варианты и однушки, чтобы зафиксировать низкую ставку. Сейчас думают «поглубже» — о том, что купить на единственную семейную ипотеку для себя, для своей жизни.

При этом большие площади, по свидетельству собравшихся, пользуются меньшим спросом: популярнее двухкомнатные квартиры с маленькими комнатами. Потому что, с одной стороны, они дают возможность камерности и личного пространства для детей и родителей, а с другой, не заставляют нести непомерную финансовую нагрузку.

«Новостройки пока цены не подняли, но дальнейшее оживление рынка к этому неминуемо приведет»

Лето называют подходящим временем для покупки недвижимости: так, Наиля Евстигнеева прогнозирует, что август и сентябрь — месяцы традиционного оживления деловой активности — принесут новый виток повышения цен. А значит, выгоднее ориентироваться на июнь — июль, когда многие в отпусках и покупатели показывают меньшую активность. Айрат Зиятдинов подтверждает, что уже сейчас фиксирует все больше запросов от знакомых и от новых клиентов:

— Многие планируют покупку на лето, я чувствую, что спрос оживает. А значит, цены ниже не станут. Я считаю, процесс только еще начинается: ключевая ставка снижается, цены будут расти.

Анна Гуляева напоминает еще и о том, что родители начинают задумываться о поступлении детей в казанские вузы, а значит, впереди еще и всплеск активности покупки «студенческих» квартир:

— А спрос, соответственно, рождает предложение и повышение цены. Уже, кстати, и продавцы вторичных квартир не готовы давать торг. Новостройки пока цены не подняли, но дальнейшее оживление рынка к этому неминуемо приведет. И те, кто инвестируют деньги с депозитов, уже начинают перекладывать их в недвижимость.

Артем Заварихин перечисляет потенциальные триггеры к повышению цены: снижение заградительной ключевой ставки; инфляцию; подорожание земли; удорожание строительных материалов; небольшое количество стартов новых проектов в Казани; сезонность.

— В этом году был январь аномальным, хотя обычно это не самый активный месяц. Активность, как правило, начинается с марта — апреля и разворачивается до Нового года. Так что рост будет в любом случае. И вторичка, и первичка вырастут в цене. Думаю, в июне будут неплохие продажи: люди, которые планируют семейную ипотеку, будут стараться закрыть этот вопрос до того, как наступит новый виток потенциальных изменений. Точной информации по этому вопросу у нас пока нет, но тенденции пока таковы, что изменения обычно происходят в худшую сторону, — рассуждает эксперт

Артем Заварихин отмечает еще одну аномальную тенденцию: обычно застройщики, готовясь к потенциальному росту спроса, отменяют акции и рассрочки, поднимают цены. Но теперь, впервые за свою восьмилетнюю практику, он видит, что застройщики, наоборот, идут на то, чтобы договариваться с покупателем и продолжать предлагать ему все более привлекательные условия.

«Ждать смысла нет. Увидел — понравилось — покупай!»

Многие покупатели, по словам гостей круглого стола, надеются, что, подождав полгода, смогут выиграть за счет снижения ставки. Ведь уже сейчас ключевая ставка Центробанка составляет 14,5%, и есть основания ожидать дальнейшего ее понижения. Но большинство экспертов считают эту стратегию ошибкой: потенциальный рост цен на квадратный метр с лихвой «съест» весь профит от более выгодной ставки.

— Однозначно, я бы сказал, что покупать нужно было еще вчера. Ждать более выгодных условий не совсем правильно. Потому что если условия будут улучшаться, будет происходить новый рост спроса — ведь таких ожидающих множество. Статистика с 2010-х годов показывает: с тех пор стоимость недвижимости в Казани только росла. Стагнация была, но отката назад ни разу еще не происходило. Этот тренд нужно понимать: недвижимость в Казани не дешевеет. Так что если оставаться ждать понижения ключевой ставки — на рынке останутся предложения, которые будут укладываться в ваш финансовый расчет. Но это будет, во-первых, не та локация, которую вы ждали. Во-вторых, не тот ЖК, который вы хотели. А там, где вы хотели, будет уже существенно дороже, и вы там не купите ничего, — разъясняет Рустем Сафин. — Ждать смысла нет. Увидел — понравилось — покупай!

Точно так же эксперты не советуют ждать, когда окончится срок действия депозита. Айрат Зиятдинов рассуждает:

— Спрос оживает, цены растут. Сомневаюсь, что покупатель выиграет от того, что будет ждать, когда закончится его долгосрочный депозит. Уже через год-два цены на квартиры будут далеко не такими. Цены на новостройки уже сейчас растут. Пока — на уровне инфляции, но чем ниже будет ставка, тем выше спрос и, соответственно, цена.

Иван Викторов согласен с коллегой и отмечает, что и у него есть клиенты, которые предпочитают подождать. Но доход, который человек планирует получить по депозиту, может и не перекрыть будущего подорожания.

— Поэтому мы бы рекомендовали зафиксировать уже сейчас те ценовые условия, которые предлагает ряд застройщиков. Не держать дальше, а совершать сделки сейчас, — говорит эксперт.

Анна Гуляева добавляет кейс из практики своего клиента: осенью 2024 года была куплена квартира за 6,5 млн рублей. Сейчас аналогичный лот стоит у застройщика от 10,5 млн. Прирост составил 30% за полтора года — это примерно 20% годовых.

Рустем Сафин напоминает: риелторы не дают финансовых рекомендаций, а лишь показывают инструменты. И констатируют, что пока в Казани выгоднее вкладывать деньги в недвижимость — во-первых, капитализируется сам объект, во-вторых, его можно сдавать в аренду и получать живые деньги.

— Кроме того, у меня есть конкретный ответ на вопрос, почему именно сегодня нужно воспользоваться семейной ипотекой. Потому что пока государство ее субсидирует, это для него огромная нагрузка. Потому-то и ужесточаются условия на нее. После 1 июля они опять изменятся в худшую сторону. Для государства покрывать разницу между 14,5% ключевой ставки и пониженной ставкой семейной ипотеки — огромная нагрузка. И эта деятельность не может быть вечной, — говорит эксперт.

«Ликвидные, хорошие варианты могут уйти и выше 300 тыс.руб/кв.м»

Средняя цена на новостройку в Казани сегодня выше 250 тысяч за квадратный метр. Специалисты рынка, приглашенные на круглый стол «Реального времени», попытались спрогнозировать, как изменится цена к концу декабря 2026 года. Несколько экспертов склоняются к тому, что она вырастет на 15%, как это и было в предыдущие годы, но не превысит 300 тыс.руб/кв.м — эту сумму многие называют психологическим порогом. Половина экспертов не так радикальна — по их прогнозу рост составит 5—10%, до 270—280 тыс.руб/кв.м.

— Ликвидные, хорошие варианты могут уйти и выше 300 тысяч за «квадрат», а слабые проекты могут давать скидки, но это точечно, не рынок в целом, — отмечает брокер по недвижимости АН «Недвижимость и Закон» Ляйсан Юзкаева.

Анна Гуляева описывает один из таких примеров: ЖК «Атом», где сейчас двухкомнатные квартиры стоят 260 тыс.руб/кв.м. В этой локации, по мнению эксперта, подобный проект недооценен — и если успеть купить квартиру в нем за такие деньги, то это будет большая удача для клиента. Потому что уже в 2027-м жилые комплексы, подобные этому, вполне могут стоить выше 300 тыс.руб/кв.м, и это, по мнению риелтора, будет адекватной ценой.

Самую низкую среднюю цену казанского квадратного метра к концу года прогнозирует Айрат Зиятдинов: 260—270 тыс.руб/кв.м, но уже в следующем году, по его ожиданиям, мы увидим цифру 300.

— Сейчас рост происходит примерно на 1% в месяц, примерно как инфляция. За полгода это будет 5—7 процентов. Конечно, нельзя исключать непредвиденных факторов, которые окажут влияние на рынок, — рассуждает эксперт.

По общему мнению, квартиры бизнес— и премиум-класса будут дорожать быстрее, чем «комфорт». Потому что их целевая аудитория — люди, которым не нужно решать вопросы с ипотекой, — чувствуют себя комфортнее и могут платить за понравившийся объект. Рустем Сафин отмечает, что в этих вопросах очень важен район, в котором располагается квартира. По его мнению 20, 30 и даже 40% подорожания для квартир премиум-сегмента в центре — это вполне нормальная история. Есть такие кейсы для домов клубных сегментов, в которых мало квартир. Вход в такие инвестиции начинается от 20 млн рублей.

А вот что касается форматов жилья, то мнения разделились. Анна Гуляева считает, что двушки и трешки будут прибавлять в цене более динамично, чем однокомнатные квартиры и студии. Эксперт объясняет свою точку зрения: на этапе котлована стоимость ниже — на старте проекта застройщику нужно наполнить эскроу-счет, поэтому быстро продаются квартиры маленьких форматов, так как туда чаще и заходят инвесторы, недооценивая большие площади. Соответственно, сильно подорожать они просто не успевают. А вот двух— и трехкомнатные квартиры стоят дольше и покупаются, как правило, уже ближе к сдачи дома. Поэтому наращивают цену.

Ляйсан Юзкаева, наоборот, считает, что студии сейчас в дефиците, а значит, и дорожают быстрее, чем «семейные» варианты квартир. Айрат Зиятдинов, Алина Гилячетдинова и Рустем Сафин голосуют за полноценные однокомнатные квартиры, потому что они ликвидны, хорошо сдаются, при этом не такие крошечные, как студии, а значит, лучше подходят для жизни. По мнению Наили Евстигнеевой квартиры поменьше тоже будут дорожать быстрее, чем двух— и трехкомнатные. Но все, конечно же, зависит от локации и качества жилого комплекса.

Как не ошибиться с выбором объекта

Предположим, покупатель прочитал этот текст и готов к покупке. Какую же ошибку он может совершить в ближайшие дни, если поторопится? Эксперты, собравшиеся на круглом столе, порассуждали об этом.

— Я бы не купил квартиру со скидкой, ориентируясь только на цену, только потому что она дешевая. Потому что нужно оценивать все факторы для жизни: локацию, планировку, этаж, окружение! Иногда мы видим такие ситуации: клиент хочет купить квартиру со скидкой, потому что увидел спецпредложение, но мы понимаем, что этот лот ему не подходит. Потому что он изначально планировал другой формат, другой проект. Тогда мы объясняем, что эмоциональные покупки могут повлечь за собой ошибки. Надо покупать обдуманно, — говорит Рустем Сафин.

Айрат Зиятдинов и Ляйсан Юзкаева тоже советуют подходить к покупке квартиры с холодной головой и не принимать скоропалительных решений. В качестве советчика Айрат Зиятдинов советует использовать не словоохотливого соседа, а желательно профессионала рынка недвижимости.

Ляйсан Юзкаева отмечает, что ситуации у клиентов бывают разные. Например, некоторые приезжают в Казань буквально на несколько дней, чтобы, к примеру, определиться с квартирой для ребенка-студента. Им нужно действовать быстро, и здесь лучше заручиться помощью эксперта, который поможет подобрать объект и быстро провести сделку.

А что касается остальных случаев, не таких экстремальных, — обязательно ли прислушиваться к мнению риелторов? Гости «Реального времени» отвечают: нет, не обязательно. Но доводов за достаточно: здесь и опыт, и умение отличить зерна от плевел, и специальные условия (порой одна и та же квартира, купленная с риелтором и без него, сильно отличается по цене, не в пользу самостоятельной покупки). Главное чтобы диалог покупателя с брокером складывался доверительно, осознанно. И тогда все пройдет хорошо.

Эксперты рынка советуют: перед тем как принять решение о покупке, нужно подобрать для себя не меньше двух подходящих вариантов. Сузить выбор до двух-трех, а потом сравнивать их. Покупать единственную квартиру, не присмотревшись ни к чему другому, тоже может оказаться не лучшим вариантом. Осмотр должен быть тщательным, с оценкой всех факторов, вплоть до того, чтобы пройтись по окрестностям. Важно все, включая время суток:

— Я в принципе всегда говорю клиентам, что та часть мозга, которая отвечает за принятие решений, за день устает, и к вечеру на клиента больше влияет эмоциональная часть, — предупреждает Артем Заварихин.

Так что если вечером вам понравилась какая-то квартира — не торопитесь ударять по рукам. Придите в нее на следующее утро, посмотрите, как там все при свете дня.

Иван Викторов советует еще с самого начала не забывать о том, какова конечная цель покупки квартиры: себе, под сдачу, детям… А выбор делать — отталкиваясь от этих параметров, потому что разные цели влекут за собой выбор разных объектов.

— Если, к примеру, человек ищет квартиру для собственного проживания, для него критически важен будет район — возможно, он не хочет уезжать из района, в котором живет сейчас, где ходят в школу его дети и уже сложились жизненные сценарии. Поэтому тут выбор начнется с локации, — рассуждает эксперт.

Алина Гилячетдинова советует: если вы покупаете квартиру для инвестирования, заранее распишите для себя: на какой срок, планируете ли сдавать в аренду, какие будут сценарии.

— Определение правильной стратегии очень важно при выборе квартиры, и качественный эксперт поможет построить эту стратегию и выбрать квартиру. Что касается ошибок — я бы добавила еще популярную ошибку, когда человек слишком долго ждет. Импульсивность, конечно, может привести к неприятностям, но обратная ситуация тоже может сыграть с вами плохую шутку. «Ждем точку входа», «Ждем, когда подешевеет». У меня есть такие знакомые семьи, которые пропустили все удобные сроки и сейчас очень жалеют об этом.

И еще одну важную ошибку упоминает Алина Гилячетдинова: неправильно определить свою финансовую нагрузку при взятии квартиры в рассрочку или в кредит. По ее мнению, в момент высоких эмоций можно ошибиться и неверно определить, сколько действительно человек может реально выплачивать в месяц, каков потенциал роста.

Артем Заварихин советует всегда взвешивать риски. Если не хватает опыта — желательно обратиться к эксперту, потому что с ним меньше вероятности купить то, что вам не подойдет.

— Иногда бывает, что все на объекте хорошо и все под требования клиента подходит. Но он вдруг говорит: «Что-то у меня душа не лежит». И это тоже серьезный фактор «против». Ведь человек не каждый день покупает квартиру. Зачастую это его единственная покупка недвижимости. И поэтому очень важно, чтобы он с самого начала сделал правильный выбор, а не шел на бесконечные компромиссы. И чтобы сделать такой выбор, нужно сделать как можно больше качественных экспертных просмотров вместе с грамотным брокером, который вам поможет, — говорит риелтор.

Резюме: не покупаемся на низкую цену, не принимаем импульсивных решений, не слушаем советов непрофессионалов, адекватно оцениваем цель покупки и собственные финансовые возможности.

«Чем больше нагрузки на коммунальную инфраструктуру, тем меньше привлекательность квартиры при перепродаже»

Кроме прочего, при выборе объекта важно учитывать его ликвидность в будущем. Всегда стоит задуматься над тем, что будет потом, когда вы решите продать квартиру. Эксперты считают, что клубные проекты, в которых немного квартир, даже в сегменте комфорт-класса остаются более ликвидными, чем жилье в гигантских мегакомплексах на тысячи квартир.

— Чаще всего первое, на что обращает внимание покупатель при первом рассмотрении, — цена. О том, сколько квартир на этаже и подъездов в доме, он сначала не задумывается. Но потом, когда мы с ним разбираем подробности, ему становится очевидно: чем больше нагрузки на коммунальную инфраструктуру, тем меньше привлекательность квартиры при перепродаже в будущем, — обращает внимание на важный аспект Артем Заварихин. — У дома есть и амортизация, начиная хотя бы с того, сколько людей будут заходить в подъезд и пользоваться инфраструктурой. Поэтому однозначно, чем меньше людей живет в ЖК, тем в будущем дороже в нем квартиры.

В связи с этим эксперт обращает внимание на ЖК «Атом», который в силу своей малоквартирности, выгодно отличается от соседей по локации. Обладая той же развитой транспортной инфраструктурой, «Атом» содержит лишь 70 квартир. Артем Заварихин считает, что на сегодняшний день этот ЖК недооценен.

— Я тоже хотел бы сказать о камерности «Атома», и вот в каком аспекте: есть малоквартирные дома премиум-класса в Казани, в которых некоторые мои клиенты годами ждут появления квартир в продаже. А их нет, — рассказывает Айрат Зиятдинов. — Чем меньше квартир в доме, тем более клубный у него формат. Такая эксклюзивность дорогого стоит.

Европланировки, квартиры с террасами, панорамные окна — насколько все это важно при перепродаже? Алина Гилячетдинова размышляет:

— Люди, которые хотят улучшить свои условия, хотят увидеть все современное, и их «стриггерит» такое наполнение. Но если они увидят рядом жилой комплекс со сравнимыми по качеству, но более дешевыми квартирами, пусть и с меньшими окнами, то выберут вариант подешевле, — говорит эксперт.

Артем Заварихин согласен с коллегой: цена в такой ситуации все-таки первична. Сначала покупатель определяет диапазон цены, в котором готов держаться. А потом начинает сравнивать друг с другом квартиры в этом диапазоне. Внутри одного диапазона, если стоимость переплаты невелика, клиент готов вложить больше, получив больше преимуществ.

Эксперты считают, что клубные проекты, в которых немного лотов, даже в сегменте комфорт-класса остаются более ликвидными, чем жилье в гигантских мегакомплексах на тысячи квартир. Реклама. ООО «СЗ «ВИНДОМ 1».

Вместо послесловия

В конце беседы эксперты еще раз обсудили кейс: что делать условной семье с ребенком и тремя миллионами рублей в запасе? Ждать снижения ставок по ипотеке или покупать сейчас?

Все были единодушны: вооружаться мнением эксперта и бежать покупать сейчас. Дешевле уже не будет.

Людмила Губаева