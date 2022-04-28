В Казани пройдут общественные обсуждения по созданию искусственного земельного участка для парка возле «Чаши»

В Казани с 28 апреля по 19 мая проходят общественные обсуждения по созданию искусственного земельного участка возле Центра семьи «Казан». На нем планируют разместить парк и зону отдыха. Задать свой вопрос или оставить предложение можно на портале мэрии Казани.

— Целью создания искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, является увеличение площади территории под организацию зоны отдыха, парковой зоны, благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе расположения Центра семьи «Казан», — говорится в проектной документации.

Фото: Максим Платонов

В начале марта аналогичные общественные обсуждения должны были затронуть вопрос засыпки Казани под строительство Соборной мечети. Однако 1 апреля стало известно, что ее построят на месте парка аттракционов «Кырлай».

Идея засыпать берег напротив казанского Кремля, видимо, не оставила муниципальные власти, поэтому сейчас на этой территории собираются создать парк.

Согласно планам, рабочие собираются создать 14,3 га земли. На первом этапе создадут участок площадью 9,9 га, на втором — 4,4 га. Они будут располагаться по разные стороны от «Чаши». О том, как будет выглядеть парк, пока неизвестно. Сейчас речь идет только о намыве грунта и защите береговой линии.

Фото: техническая документация

Создавать новый берег Казанки будут песком. Его, как следует из технических данных, будет нужно 670 тысяч кубометров на первом этапе и еще 318 тысяч кубометров — на втором.

Засыпка земельного участка повлечет за собой воздействие на биологические ресурсы. В технической документации отмечают увеличение мутности воды, заиление дна, гибель планктона и бентосных организмов. Для уменьшения вреда планируется провести ряд мероприятий, но подробности не сообщаются.

Артем Гафаров